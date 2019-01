Paris - "Il faut donner plus de pouvoir aux maires d'arrondissement" : Pacôme Rupin, député LREM

Paris, France

Pacôme Rupin, député LREM de la 7e circonscription, a dévoilé en avant-première sur France Bleu Paris ce lundi matin, les grands thèmes qui ressortent de l'opération "Paris&moi". Cette vaste consultation, initiée par le parti La République En Marche dans le cadre de la pré-campagne des municipales, a été menée auprès de 8.000 Parisiens. La restitution sera faite officiellement ce lundi soir au Trianon.

Incivilité et insécurité

La consultation pour savoir quelles étaient les préoccupations des Parisiens et leurs priorités a duré six semaines. "On est sur des sujets du quotidien" dit Pacôme Rupin.

Les Parisiens disent que les rues de Paris sont délaissées, que l'espace public n'est pas suffisamment géré : "c'est ce qui arrive en tête dans la consultation, affirme le député. Les Parisiens montrent du doigt les trottoirs sales, ils demandent qu'il n'y ait pas de problèmes de circulation quand on est piéton. "Incivilité et insécurité : ce sont les sujets qui sont remontés en numéro un. Une personne sur trois sur une question ouverte "que faut-il améliorer à Paris ?" a répondu qu'il fallait avant tout travailler sur ces sujets-là."

Donner plus de pouvoir aux maires d'arrondissement

La maire de Paris Anne Hidalgo a annoncé vendredi qu'elle était favorable à une police municipale pour la capitale. Pour Pacôme Rupin, elle vient répondre à un échec pour l'instant de sa mandature puisque depuis 2015 la ville a la compétence de la lutte contre les incivilités et donc, il y a un vrai échec là-dessus".

Pour la police de proximité, il estime qu'Anne Hidalgo veut juste renommer les agents de la brigade de lutte contre les incivilités qui existait déjà. "Nous on veut aller plus loin", affirme l'élu. Ce qu'on veut proposer , explique-t-il, c'est une décentralisation vers les arrondissements et "que ce soit les maires d'arrondissement qui coordonnent la politique de propreté et de sécurité parce que c'est une politique qui a besoin de détails, rue par rue, quartier par quartier".

Une police municipale armée

"Moi je serai favorable à ce qu'une petite partie de cette police municipale soit armée mais simplement une petite partie pour qu'on soit sûr que ce sont des personnes tout à fait formée" qui possèdent une arme, précise Pacôme Rupin.

En finir avec la pollution mais pas avec la voiture

Il faut baisser la pollution de l'air là où les gens habitent, explique le député En Marche. "Pour l'instant la politique qui a été menée c'est de couper de grands axes dans le centre de Paris" rappelle l'élu qui estime qu'il faut s'occuper des arrondissements les plus denses qui se trouvent en périphérie de Paris et où les habitants souffrent de la pollution de l'air à l’intérieur de leur logement.

Il estime qu'il faut aller plus vite par exemple dans la transition de la voiture à carburant vers la voiture électrique.