Paris et l'Ile-de-France : 2016, une année noire pour le tourisme

Le nombre de touristes étrangers est en baisse de -8,8% en 2016 à Paris et en Ile-de-France : c'est ce que révèle le dernier bilan du Comité régional du tourisme publié mardi. La peur des attentats a fait surtout fuir les Asiatiques.

L'année 2016 est une année noire pour le tourisme à Paris et en Ile-de-France estime le Comité régional du tourisme. Le Comité vient de publier son bilan. La région a accueilli 1,5 million de touristes en moins en 2016. Sur l'ensemble de l'année, la fréquentation touristique a baissé de -8,8% pour les visiteurs étrangers.

Cette chute des visiteurs étrangers est inquiétante car "ce sont eux qui font vivre essentiellement la filière sur le plan économique" explique Frédéric Valletoux, le président du Comité régional du tourisme. Cette filière représente 500.000 emplois dans notre région. C'est 10% du PIB.

Les attentats font peur aux Asiatiques

C'est la clientèle asiatique qui a le plus diminuée en 2016. Les attentats et l'état d'urgence l'ont effrayée. Vu de loin, pour les Asiatiques, cela ressemble à un état de guerre. Le rapport à la sécurité des touristes asiatiques est particulier mais il n'y a pas que ça qui joue contre notre région, indique le président du Comité régional du tourisme. Il estime qu'il y a encore des efforts à faire pour la qualité de l’accueil et la propreté de la ville.

Les chiffres de la fin de l'année 2016 sont encourageants

La fin de l'année 2016 est moins catastrophique que le reste de l'année. Frédéric Valletoux explique que la mobilisation de Paris, mais aussi de la région et de l'Etat pour rebooster le tourisme a certainement payé. Un plan d'urgence a été engagé à partir de septembre 2016. Il y a eu des campagnes de communication. Des étudiants ont été engagés pendant Noël et ils ont permis de donner une image différente de Paris en améliorant l'accueil des touristes.