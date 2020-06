Paris-Ile-de-France : 210.000 foyers momentanément privés d'électricité

Près de 210 000 foyers ont été temporairement privés d'électricité dans l'Est parisien ce mercredi matin, indique la société RTE (Réseau de transport d'électricité). Cette panne a principalement touché les villes de Montreuil, Les Lilas, Vincennes et le 11e et le 20e arrondissement de Paris.