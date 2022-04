Paris Ile-de-France : les touristes sont de retour

Après des années Covid durant lesquelles les touristes ont boudé Paris et l'Ile-de-France, ça va mieux. Les professionnels constatent une véritable hausse des réservations comme le confirme le président de l'UMIH Paris IDF, Frank Delvau, qui était l'invité de France Bleu Paris à 8h15 ce vendredi.

Les touristes sont de retour à Paris et en Ile-de-France

Frank Delvau président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie Paris Ile-de-France retrouve, peu à peu, le sourire. Les vacances de printemps qui commencent ce vendredi se présentent bien.

Les touristes reviennent

Invité de France Bleu Paris ce vendredi, le président de l'UMIH Paris IDF, indique que "pour la première fois, on a retrouvé le niveau d'avant-Covid avec, sur Paris, beaucoup de touristes".

En 2020 et 2021, Paris et l'Ile-de-France ont été la région qui, en France, avait perdu le plus de touristes, indique Frank Delvau. En 2019, notre région avait accueilli 51 millions de touristes. Cette année 2022 pourrait faire aussi bien. Déjà, dans certains hôtels, "les réservations dépassent les 80%, donc c'est excellent".

Les touristes sont surtout européens

Ce sont surtout des Européens qui viennent en vacances dans notre région. "Pour l'instant, les Chinois sont bloqués chez eux, ils ne peuvent pas sortir, explique le président de l'UMIH Paris IDF. "On a eu les Russes mais, évidemment, c'était avant la guerre. Quant aux Américains, il y en a quelques-uns, mais moins pour l'instant. Pareil pour les _Japonais_, car ils sont en partie inquiets à cause de la guerre en Ukraine. À leur échelle, en Europe, Paris, Kiev, c'est proche".

Pour l'été, il faudra attendre de voir ce qui va se passer en Ukraine, indique Frank Delvau. Il pense que, d'une façon ou d'une autre, cela aura des répercutions sur la fréquentation touristique de Paris.

Le tourisme d'affaires a plus de mal à reprendre

Pour le tourisme d'affaires, la situation est plus compliquée. On n'est pas encore revenu aux chiffres de 2019, indique le président de l'UMIH Paris IDF. En 2021, 200 salons ont été annulés à Paris qui était la capitale du tourisme d'affaires en 2019.

Aujourd'hui, ça reprend. Le premier événement qui a marqué la reprise, c'était le Salon de l'agriculture. La semaine prochaine, il y a la Foire de Paris qui est un événement qui attire 500.000 visiteurs.

Mais, la tendance encore aujourd'hui, c'est que les salons se font en partie en virtuel, constate le président de l'UMIH Paris IDF. Il faut, dit-il, "recaler la destination Paris mondialement, à la fois pour le tourisme, mais aussi pour le tourisme d'affaires et puis il faut avoir un plan d'action autour de cette destination "Paris".

La pénurie de personnels risque d'obliger les restaurateurs à modifier leur fonctionnement

La profession a des problèmes de recrutement qui existaient déjà avant le Covid, mais qui se sont accentués, souligne Frank Delvau. Pourtant, dit-il, la grille des salaires a été revue depuis le 1er avril 2022, avec des hausses moyennes de 16%.

Le président de l'UMIH Paris IDF pense que, peut-être, un nouveau fonctionnement va se mettre en place. "Trouver un restaurant ouvert sept jours sur sept, ça va être de plus en plus rare", prévoit-il.

Frank Delvau met aussi l'accent sur l'accueil. Il estime qu'un touriste, cela s'accueille dès son arrivée en France, à l'aéroport s'il vient en avion. Il faut réfléchir, explique-t-il, pour simplifier le trajet de Roissy à Paris et aussi penser à la politique du "dernier kilomètre".

Ecoutez l'interview de Frank Delvau