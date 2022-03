Guerre en Ukraine : quelques pistes à Paris et en Île-de-France pour apporter une aide

La guerre en Ukraine est loin de chez nous et pourtant, on la ressent un peu partout autour de nous. Des images nous choquent, on s'informe, on s'inquiète et on se demande ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait apporter notre aide. Voici quelques pistes à Paris et en Île-de-France.