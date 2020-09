Paris : interdiction de manifester samedi pour les Gilets jaunes, les Champs-Elysées sous haute surveillance

Le Préfet de police interdit aux Gilets jaunes de se rassembler et de manifester samedi dans Paris. Dans ses arrêtés, il évoque les troubles à l'ordre public. Les contrôles seront renforcés dans les quartiers concernés en particulier celui des Champs-Elysées et de Notre-Dame.

Les Gilets jaunes avaient prévu de se rassembler à l’Arc de Triomphe avant de rejoindre le rond-point des Champs-Elysées. Un autre parcours était aussi prévu au départ de la place Charles-de-Gaulle Etoile, sur l’avenue des Champs-Elysées jusqu’à la place de la Concorde. Le préfet de police, Didier Lallement, a dit non aux rassemblements et aux manifestations.

Il estime qu'il y a un risque de débordement. Il met aussi en avant l'impossibilité pour les organisateurs de "garantir le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale".

Plusieurs quartiers de Paris sous haute surveillance

Le préfet de Police a pris trois arrêtés d’interdiction. A partir de ce vendredi 18h00 et samedi 12 septembre 2020, les Gilets jaunes n'ont pas le droit de se regrouper ni de défiler dans plusieurs secteurs de la capitale.

Ces zones seront très surveillées dans Paris jusqu'à samedi soir. La police va être très présente avenue des Champs-Elysées, dans sa partie comprise entre la porte Maillot et la place de la Concorde, dans un périmètre comprenant la présidence de la République et le ministère de l’Intérieur, ainsi que dans les secteurs de l’Assemblée Nationale, de l’Hôtel Matignon, de la Cathédrale Notre-Dame de Paris et de la préfecture de Police, du forum des Halles, de la gare Saint-Lazare, du Trocadéro et du Champ de Mars.

La police est autorisée à faire des fouilles

Tous ceux qui se rassembleront dans ces secteurs pourront être fouillés. Les véhicules pourront aussi être inspectés.

Attention si vous êtes contrôlés et que vous avez oublié votre pièce d'identité, vous pourrez être conduit dans un centre de traitement judiciaire.