Paris : Jeanne d'Hauteserre, maire du 8è arrondissement, demande la fermeture des Champs Elysées mercredi

Jeanne d'Hauteserre demande la fermeture des Champs Elysées le jour de la demi-finale France-Maroc pour éviter les accidents et les agressions.

Pour la maire du 8è arrondissement, l'idéal serait "le procédé employé pour le Nouvel An, une fermeture de La Concorde jusqu'à l'Arc de Triomphe".

De 1200 policiers samedi soir, la préfecture en mobilise 2000 ce mercredi. C'est insuffisant pour Jeanne d'Hauteserre qui souhaite "éviter les moments de panique car c'est là où il y a le plus d'accidents".

La maire prend comme exemple 1998 "où une femme dans sa voiture a paniqué et il y a eu 150 personnes de blessées et deux décès. C'est pour éviter cela et, en plus pour éviter les casseurs avec des mortiers..."

Elle précise que "le seul moyen, c'est de border le périmètre et que quoi qu'il arrive, à partir de 20h, il faut qu'il n'y ait plus d'accès".