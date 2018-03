Un coffee shop vient d'ouvrir, à Paris, quartier de l'Opéra. Un bistrot un peu particulier : il n'emploie que des personnes handicapées mentales. Une manière, de leur redonner confiance en elles et de changer le regard sur le handicap mental. Son nom ? Joyeux.

Paris, France

C'est une première à Paris, un coffee-shop, exclusivement tenu par des personnes handicapées mentales. L'objectif : donner confiance en elles à ces personnes et changer le regard sur le handicap mental. Ici, les 23 employés souffrent tous d'un handicap mental : trisomie, autisme, déficiences cognitives... Et si le nom choisi pour l'établissement est Joyeux, c'est que tout ici, inspire la joie, d'après les managers. Il est vrai que les employés, qu'ils soient en cuisine ou au service des clients, travaillent dans la bonne humeur. Trouver un travail, en CDI est chose rare, pour eux, quand on sait que 90% des personnes souffrant d'un handicap mental sont sans emploi.

Joyeux, le coffee shop de la rue Saint Augustin © Radio France - sylvie charbonnier

Le café Joyeux de Paris est le deuxième du genre. Le premier établissement a ouvert ses portes, il y a trois mois à Rennes, en Ille et Vilaine et face au succès, Joyeux a décidé de décliner le modèle à Paris. D'ailleurs, depuis une semaine qu'il a ouvert ses portes, le bistrot ne désemplit pas.

café Joyeux rue Saint Augustin à Paris © Radio France - sylvie charbonnier

Engagé dans ses recrutements, Joyeux reverse 100% de ses dividendes à des actions caritatives, via la fondation Emeraude Solidaire, son seul actionnaire.