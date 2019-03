Paris : l'adjoint chargé de la culture répond à ceux qui critiquent l'oeuvre "Le cœur de Paris"

Paris, France

L'oeuvre intitulée "Le coeur de Paris" provoque beaucoup de réactions. Ce gros coeur rouge lumineux installé en haut d'un mat, a été posé à Paris, porte de Clignancourt sur le trajet du T3. L'oeuvre a été inaugurée le 14 février 2019, le jour de la Saint Valentin. Elle a coûté 650.000 euros, une somme qui choque certains en particulier des élus d'opposition. Dans le journal de sa ville, le maire de Saint-Ouen est mordant. Il explique que Paris ferait mieux de s'occuper de la propreté et de ses migrants.

Jeudi, Christophe Girard, adjoint chargé de la culture à la maire de Paris a répondu aux détracteurs de cette oeuvre au micro de France Bleu Paris.

L'art est de plus en plus présent dans les villes

"C'est un peu facile le discours démagogique à un an des élections municipales", indique Christophe Girard. Il rappelle que dans toutes les grandes villes de France et du monde, l'art s'installe de plus en plus dans les villes en particulier dans les quartiers populaires.

L'élu avait déjà indiqué que la ville, la région et l'Etat avaient décidé de consacrer 1% des travaux du tram T3 à installation d'oeuvres d'art sur le parcours de ce tram (l'Etat met 12%, la Région 28% et la Ville 60%).

L'art a sa place, nous le revendiquons" - Christophe Girard

L'adjoint à la culture reconnait que la somme dépensée est importante mais il précise qu'il faut "regarder ce qu'il y a dedans". Ce n'est pas une oeuvre éphémère, rappelle-t-il, elle est là pour des décennies.

Il souligne que la Pyramide du Louvre ou encore l'architecture de Beaubourg ont elles-aussi déclenchées des polémiques en leurs temps.

Christophe Girard conclut, "ceux qui trouvent que la culture coûte cher, eh bien c'est de l'ignorance".