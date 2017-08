Paris : l'ancienne maison close Aux Belles Poules va rouvrir ses portes

Aux Belles Poules, l'ancienne maison close de la rue Blondel, dans le 2ème arrondissement de Paris, va bientôt rouvrir ses portes pour des conférences, des lectures de pièces érotiques ou des dîners avec danseuses. Pour l'instant, les fresques des années 20 sont toujours en cours de restauration.

Aux Belles Poules est l'une des quelque 170 anciennes maisons closes de Paris, mais, la seule à être inscrite aux monuments historiques et surtout, l'une des mieux conservées. Ses fresques des années 20 sont en cours de restauration. Il y a quatre ans, Caroline Senot et son père achètent les lieux pour y installer leur entreprise d'informatique. Sous les murs de placo, ils découvrent les peintures, abîmées, mais encore belles. La jeune propriétaire décide alors de faire restaurer la grande salle pour en faire un nouveau lieu de divertissement.

la restauration des Belles Poules © Radio France - Sylvie Charbonnier

Ce que veut la propriétaire, Caroline Senot, c'est reconstituer le décor, tel qu'il était dans les années 20, avec ses mosaïques, ses rideaux rouges et ses miroirs encastrés dans le plafond à caissons, pour y donner des conférences sur l'histoire de la prostitution et des maisons closes de Paris. C'est là, que, depuis les années 20, jusqu'en 1948, les clients, venaient boire un verre et choisir, allongées sur les banquettes, tout autour de la pièce, les femmes qui les emmèneraient à l'étage pour leur passe.

C'était comme un bar avec des banquettes tout autour.

A l'époque, Aux Belles Poules était une maison florissante. Une trentaine de pensionnaires s'y relayaient, de 15 H à 4 H du matin, au rythme, de deux passes par jour, trois le dimanche, d'après un document des années 30.