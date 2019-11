Paris : l'E-sport s'invite sur le parvis de l’hôtel de ville

Le parvis de l'hôtel de ville de Paris accueille ce mercredi et jusqu'à dimanche plusieurs animations autour de l'E-sport. La capitale française reçois, ce dimanche la finale du championnat du monde du jeu de bataille en ligne league of legends.

À l'occasion de la finale du jeu de bataille en ligne league of legends qui se déroulera ce dimanche à Bercy. Le parvis de l'hôtel de ville de Paris va s'animer au rythme de l'E-sport, en accueillant le village de l'événement. Dès ce mercredi et jusqu'à dimanche des animations, des démonstrations et des tournois de jeux vidéos vont y avoir lieux. Ce championnat est le plus suivi dans le milieu du E-sport, la dernière demi-finale a été vu sur internet par presque 4 millions de personnes.

5 jours d'animations

Mercredi : des mini-tournois de jeux vidéos pour initier petits et grands vont avoir lieu de 17h à 20h.

Jeudi : Des démonstrations de bowling sur la console de jeux Wii de 13h à 16h

Vendredi, après-midi : Des duel sur le jeu league of Legends en 1 vs 1 seront organiser entre débutant ou contre des champions de 13h à 16h

Vendredi, en début de soirée : Des jeux vous seront présenté à travers des masques de réalité virtuelle de 17h à 20h

Samedi : Des 1 vs 1 contre des champions de League of Legends de 13h à 20h

Dimanche : La finale sera retransmise sous un chapiteaux de 300 places debout ! à partir de 12h

Tout le reste du temps le village sera ouvert pour vous faire découvrir l’univers du E-sport.