Paris : la quatrième édition de la formule E démarre aujourd'hui

La ville de Paris accueille pour la quatrième année consécutive une étape du Championnat international FIA Formula-E, une course automobile 100% électrique. Le village gratuit et ouvert à tous ouvre dès ce vendredi.

C'est le championnat du monde de Formule 1 version électrique et pour la quatrième année consécutive une étape se déroule à Paris ce samedi. Cette course organisée par la FIA- la Fédération internationale de l'automobile se tiendra sur un circuit de près de deux kilomètres installé autour de l’Hôtel des Invalides. Onze équipes s'affronteront en 49 tours.

Un village ouvert à tous

Le village de la compétition ouvre dès ce vendredi midi et l'entrée est gratuite. Les fans de course automobile pourront rencontrer les pilotes lors de séances de dédicaces. Des expositions, des concerts sont aussi au programme.

Ce championnat de formule E est surtout l'occasion pour les constructeurs de montrer leurs dernières innovations que vous pourrez tester sur des simulateurs. Ce samedi matin il sera aussi possible de tester le circuit avec vos trottinettes, vélos, skateboards et tout autre engin électrique non immatriculé (entre 9h35 et 10h10).

Cet événement situé autour de l’Hôtel des Invalides va perturber vos conditions de circulation. Le circuit empruntera la place des Invalides, le boulevard des Invalides, l'avenue de Tourville, la place Vauban, le boulevard de la Tour Maubourg et enfin l'avenue de la Motte-Picquet. La préfecture de police conseille aux automobilistes de contourner très largement le secteur. A partir de ce vendredi 1 heures du matin et jusqu'à dimanche matin le stationnement est interdit dans le périmètre.

Les conditions de circulation seront perturbées en raison de la course de Formule E - Préfecture de Police

La Maire de Paris donnera le top départ de la course

De 11h45 à 13 heures ce samedi se tiendront les premiers essais qualificatifs, sur le parcours situé autour de l’Hôtel des Invalides et composé de 14 virages. À 15 heures, les pilotes du championnat paraderont sur le circuit, jusqu’à se positionner sur la ligne. C'est Anne Hidalgo, la Maire de Paris, qui donnera le départ de la course officielle à 16 heures ce samedi et qui remettra le prix.