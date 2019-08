Paris : la croix de l'église Saint-Ambroise, qui menace de chuter, va être retirée

La croix du clocher nord de cette église du 11e arrondissement menace de tomber, pour cause de fragilité de son socle. Elle sera descendue ce lundi 5 août, pour être réinstallée dans quelques années.

Paris, France

A 70 mètres de hauteur, la croix du clocher nord de l'église Saint-Ambroise (11e arrondissement de Paris) est encore là. Légèrement de travers, elle tient grâce à un pansement de fortune.

Le socle de cette croix s'est effrité, pour cause d'usure, notamment avec les intempéries, selon la mairie de Paris. Selon certains paroissiens, c'est la foudre qui est venue, il y a quelques jours, fragiliser définitivement la croix. Elle sera donc retirée ce lundi 5 août pour être restaurée, et sera réinstallée dans quelques années.

Zoom sur le socle de la croix du clocher nord - Paroisse de Saint-Ambroise

Même si ce retrait est provisoire, c’est beaucoup d’émotion pour Bernard, paroissien depuis 30 ans : "C'est une grande nouveauté de voir une croix qui était là depuis plus de 150 ans et qu'on va descendre. Surtout après ce qu'il y a eu à Notre-Dame, encore une église qui est touchée. Seulement touchée par la foudre vous me direz... Mais _ça fait quand même quelque chose au cœur de voir une croix descendre du clocher_."

Un autre fidèle, qui se prénomme aussi Bernard, a pu observer le socle très amoché de la croix, grâce au super zoom de son appareil photo. Des images qui l'ont impressionné ; mais il se veut pragmatique quant au retrait de la croix : "Cela va un petit peu défigurer l'église d'un point de vue esthétique, mais ça ne change rien à la présence de Dieu à l'intérieur."

Le pansement de fortune, en attendant la descente de la croix ce lundi 5 août - Paroisse Saint-Ambroise

La croix réinstallée dans "quelques années"

Le temps de descendre la croix, la rue Saint-Ambroise est fermée à la circulation et aux piétons. Elle devrait être rouverte ce mardi 6 août, dans la journée. De même, les messes se déroulent jusqu'à mardi 6 août dans une salle derrière l’église, rue Lacharrière. La sécurité est donc maximale. Mais l'église, construite entre 1863 et 1868, ne restera pas sans croix : "Il restera bien une croix sur l'église Saint-Ambroise, souligne le père Baptiste Milani, vicaire de l'église. La symétrie de nos deux clochers ne sera plus là, mais _il restera tout de même la croix du clocher sud_."

La croix devrait être réinstallée dans quelques années, quatre peut-être, murmure-t-on parmi les paroissiens. Pour l’instant, le montant des travaux, pris en charge par la mairie de Paris, est inconnu.