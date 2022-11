Paris : la délinquance a baissé de 40% dans les transports, déclare le préfet de police de Paris

Lors de sa nomination, l'été dernier, le premier ministre Gérald Darmanin, lui a demandé de mener un plan "zéro délinquance". Pour y parvenir, il dit avoir déployé "énormément d’effectifs, des forces mobiles : cent patrouilles tous les jours dans les transports. C’est vingt de plus qu’auparavant" avec pour conséquence, en octobre, "des baisses très significative" par rapport au même mois de l'an dernier : "moins 40% pour les violences dans les transports, moins 30% pour les vols avec violences*"*.

Une mobilisation que le préfet de police va faire monter en puissance d'ici les JO de 2024, "avec des opérations que nous menons quatre à cinq fois par jour dans toute l’agglomération parisienne et prioritairement dans les endroits qui vont accueillir les Jeux-Olympiques. Ces endroits sont multiples et cela concerne également les transports et les zones de rassemblement, à Paris et en petite couronne", la zone de compétence du préfet de police. "Nous menons des opérations coup de poing, qui vont porter sur les stup, les ventes à la sauvette, la délinquance d'acquisition, les étrangers en situation irrégulière, le commerce illicite..."