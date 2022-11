Paris : la justice valide la limitation à 30 km/h dans la capitale

La vitesse restera limitée à 30 km/h à Paris. Le tribunal administratif de Paris a validé mercredi le passage de 50 à 30 km/h sur l'ensemble des rues parisiennes, à l'exception de quelques grands axes . Des associations, des particuliers et une intersyndicale avaient saisi la justice pour faire annuler cette décision.

Le tribunal administratif explique dans un communiqué que "les autorités de police n'ont pas commis d'erreur d'appréciation en décidant l'abaissement de la vitesse maximale à 30 km/h, compte-tenu (...) des bénéfices attendus de cette mesure en particulier sur la réduction des accidents graves et mortels pour les piétons".

Cette mesure réduit le risque d'accidents

Le tribunal dit s'être fondé sur les études qui établissent que cette baisse de la vitesse "réduit le risque de collision en divisant par deux la distance de freinage et en agrandissant le champ de vision des conducteurs, et diminue drastiquement le risque d’accident grave voire mortel pour un piéton".

Par ailleurs, la justice estime qu'il n'a pas été apporté de preuve que "la mesure contestée a un impact négatif sur la pollution de l’air ni sur les émissions de gaz polluants". Un collectif d'automobilistes, de commerçants du Maris ainsi qu'un syndicat de chauffeurs VTC avaient déposé un recours devant le tribunal administratif de Paris en septembre 2021.

La Ville de Paris avait décidé d'abaisser la vitesse de 50 à 30 km/h sur toute la voirie parisienne y compris les voies des bois de Boulogne et de Vincennes, à l'exception de certains axes qualifiés de "voies larges") le 30 août 2021 avec pour objectif de faire baisser de moitié le bruit et de réduire l'accidentalité. Selon une étude de l'observatoire Bruitparif publiée un an après la mise en place de la mesure, le bruit a légèrement baissé dans la capitale .