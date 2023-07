Paris : la mairie prend des mesures pour le traitement des FPS et le stationnement des personnes handicapées

Des mesures réclamées de longue date par les associations. La mairie de Paris veut supprimer le système de ticket gratuit pour les personnes à mobilité réduite (PMR), qu'elles soient parisiennes ou non. "Notre objectif était de pouvoir simplifier les choses pour les personnes en situation de handicap" explique Lamia El Aaraje, adjointe chargée de l’accessibilité universelle et des personnes en situation de handicap.

Afin de faciliter le stationnement des PMR, "désormais, il sera possible de référencer deux plaques d'immatriculation de véhicules sans lien de parenté avec la personne détentrice de la carte CMIS (Carte mobilité inclusion stationnement)", précise l'adjointe. Pas de condition géographique non plus. Le référencement sur Handi'stat (site pour le stationnement des PMR à Paris) sera étendu à trois ans contre deux actuellement.

Plus besoin de ticket de stationnement pour les professionnels de santé et les accompagnants

Les personnels de santé et les accompagnants "bénéficiaient d'un stationnement gratuit mais ils fallait générer un ticket à chaque fois. C'est désormais supprimé. C'est un travail de simplification que nous avons mis en place" ajoute Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la maire de Paris. Ces mesures sont valables, non seulement sur les "véhicules légers mais aussi sur les deux roues motorisés quand le professionnel fait le choix d'enregistrer un deux roues" selon lui.

Une autre nouveauté concerne les forfaits post stationnement (FPS). En cas de contestation, et si celle-ci est acceptée, "les services de la ville demandent d'envoyer tous les documents qui permettent de constituer le dossier de remboursement. La procédure prenait un temps long et certain. Désormais les contrôles seront fait a posteriori pour accélérer la procédure de remboursement, de façon aléatoire et non pas a priori, de façon systématique sur tous les dossiers" déclare Lamia El Aaraje.

Le délai de traitement des FPS raccourci

Emmanuel Grégoire précise que le délai estimé "de raccourcissement des remboursements des RAPO (recours administratif préalable obligatoire) des FPS indus est compacté de huit mois à deux mois, dans les cas d'erreurs, du fait de l'usager ou du fait du traitement administratif ou de l'erreur manuelle d'un agent. Ca concerne tout le monde".

Sur 100 000 FPS dressés chaque semaine, 4000 font l'objet d'une contestation et 2000 sont remboursés. Emmanuel Grégoire indique que "ça fait 4% de contestation et 2% de remboursement. Plus on automatise, plus on va simplifier. " Le forfait post stationnement (FPS) a remplacé début 2018 l'amende de 17 euros en cas de stationnement non payé ou insuffisamment réglé.