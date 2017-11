Paris : la Mairie réfléchit à des Journées du Matrimoine

Un voeu des Verts a été voté mercredi au Conseil de Paris. Les Journées du Patrimoine pourraient devenir les Journées du Matrimoine et du Patrimoine. Depuis septembre 2015, l'association HF organise des Journées du Matrimoine pour revaloriser l'héritage artistique et historique des femmes.

Paris pourrait bientôt avoir des Journées européennes du Matrimoine et du Patrimoine. C'est le souhait du groupe écologiste qui a déposé un voeu dans ce sens mercredi au Conseil de Paris. Le vœu a été voté. Depuis septembre 2015, l'association HF en Ile-de-France organise les journées du Matrimoine. Elles permettent de "revaloriser l'héritage artistique et historique des femmes artistes et intellectuelles qui ont construit notre histoire cultuelle", ont rappelé les Verts.

Paris va défendre les journées du Matrimoine

Paris devrait discuter, dès janvier 2018, avec les organisateurs des Journées européennes du Patrimoine pour changer le nom. En attendant, "la Mairie de Paris doit faire référence à la journée du Matrimoine dans la communication officielle chaque fois que cela est possible", précise le voeu. Paris s'engage aussi à "continuer à promouvoir et à aider les actions de l'association HF Ile-de-France pour l'organisation de leurs journées du Matrimoine". Ces journées existent depuis septembre 2015.

Les Centristes trouvent ce voeu ridicule

Eric Azières, président du groupe UDI-MoDem du Conseil de Paris, a indiqué que les centristes n'avaient pas approuvé ce voeu.

"Allons enfants de la matrie... au secours... ce n'est plus la langue française qui est en danger, c'est l'esprit qui est atteint!", a-t-il raillé.

"On se demandait à quoi servait le groupe écologiste du conseil de Paris... Après le voeu sur la création d'un camp de naturiste du bois de Vincennes, ils nous proposent de transformer les Journées du Patrimoine en les journées du Patrimoine et Matrimoine: mais jusqu'où les Verts et les Vertes vont-ils aller dans le combat pour l'égalitarisme des genres ?", s'est-il indigné dans un communiqué.