Paris : la Marche des Fiertés LGBT aura lieu le samedi 26 juin sans chars ni sonorisations

La Marche des Fiertés qui avait été annulée en 2020 fait son retour. L'organisateur, l'Inter-LGBT (lesbiennes, gays, bis et trans) annonce qu'elle aura lieu le 26 juin 2021 à Paris mais sans les chars.

C'est officiel : la Marche des Fierté 2021 aura lieu le samedi 26 juin à Paris. Malgré tout, la crise sanitaire oblige ce défilé à se faire sans chars. La Marche se veut moins festive mais garde son esprit "politique".

"Il n'y aura pas de chars et de grosses sonorisations comme d'habitude, on veut vraiment se recentrer sur un défilé qui fasse passer un message politique, car on organise cette Marche pour ça à la base", explique le porte-parole de l'Inter-LGBT, Matthieu Gatipon-Bachette.

En 2020, cette Marche avait été annulée à cause de l'épidémie de Covid-19. Elle avait quand même eu lieu de manière impromptue en dehors du cadre de l'Inter-LGBT. Elle avait rassemblé entre 2.000 et 3.000 personnes.

Cette année la Marche des fiertés 2021 insistera aussi sur plusieurs revendications. En priorité il y aura la procréation médicalement assistée avec l'ouverture de cette PMA aux couples de femmes et aux femmes seules, ainsi que la possibilité pour les femmes d'une autoconservation de leurs ovocytes sans raison médicale. Il y aura aussi les thérapies de conversion, qui visent à changer l'orientation sexuelle ou la transidentité des personnes LGBT+.