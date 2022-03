Paris : la police municipale organise sa première journée à thème pour renforcer la protection des piétons

Presque six mois après son lancement, la police municipale de Paris organise sa première journée thématique autour de la protection des piétons. Le but : faire de la pédagogie pour lutter contre les incivilités toujours plus nombreuses dans la capitale.

Dur dur de se frayer un chemin sur les trottoirs parisiens quand on est piéton. Entre les trottinettes électriques, les cyclistes et les automobilistes qui oublient parfois le code de la route... On peut dire que les incivilités sont monnaie courante dans la capitale. Alors pour tenter d'apaiser et de sécuriser les choses, la Ville de Paris lance des journées thématiques encadrées, notamment, par sa toute jeune police municipale. La première journée débute ce mardi 29 mars sur le thème des piétons justement.

En quoi consiste cette journée ?

En plus de ses missions habituelles, les policiers municipaux de Paris vont faire davantage de pédagogie via des temps d'échanges ou encore en distribuant des flyers aux Parisiens et Parisiennes. Si besoin, les agents n'hésiteront pas à verbaliser tout ceux qui commettront des infractions. En tout, ce sont plus de 200 opérations qui vont être menées partout à Paris, à différents moments de la journée et encadrées par près de 2 000 agents : policiers municipaux, ISVP (inspecteurs de sécurité de la ville de paris), ASP (agents de surveillance de Paris), agents des parcs et jardins, médiateurs, agents points écoles etc.

Le but est également de rappeler les missions de la police municipale qui s'organisent autour des quatre grands thèmes suivants : lutter contre les incivilités, veiller à la tranquillité publique, réguler les déplacements et protéger les publics les plus vulnérables. La Ville veut faire preuve de transparence sur les actions menées par ses agents.

Pourquoi avoir choisi la thématique des piétons ?

Selon la Ville de Paris, la place des piétons sur les trottoirs est toujours plus mince alors que depuis 2010, le nombre de piétons augmente. Sur les huit millions de déplacements quotidiens dans Paris, la moitié se fait à pied. Concernant les accidents impliquant des piétons, il faut savoir que les piétons représentent environ 20% des victimes des accidents de la route dans Paris. Une tendance qui diminue depuis 2018 mais les chiffres sont à prendre avec précaution en raison du Covid-19 qui a modifié les habitudes des Parisiens ces deux dernières années. Toujours selon la Ville, en 2020, 1 041 piétons ont été victimes d'accidents dans Paris. Parmi eux, 15 ont été tués et 78 grièvement blessés.

Quand aura lieu la prochaine journée thématique ?

Elle est prévue fin avril, cette fois sur le thème du bruit et des nuisances sonores. Le but, selon la Ville, est d'avoir une journée par mois autour des grandes missions de la police municipale pour sensibiliser les Parisiens et les Parisiennes, leur rappeler les règles à suivre et lutter contre les incivilités.