Paris : la préfecture de police autorise l'ouverture d'une salle de Poker dans le 13e arrondissement

Paris, France

Les amateurs de jeux de cartes sont à la fête. La préfecture de police de Paris vient de donner son aval pour l'ouverture d'une deuxième salle de jeux dans la capitale.

Après le Paris Elysées club, c'est l'Impérial club Paris qui ouvre ses portes. Il est situé dans le 13e arrondissement. Il devait ouvrir le 6 mai 2019 mais le groupe avait fait savoir qu'il avait pris du retard.

L'"Impérial Club Paris" sera le premier club de jeux au coeur du quartier chinois "destiné aux passionnés de jeux de cartes". Le Punto Banco, le Poker21, le Carribean Stud Poker, l'Ultimate Poker, le Poker 3 cartes, le Texas Hold’em et l'Omaha Poker seront proposés aux joueurs.

Le club est installé dans le centre commercial Masséna. Il couvre 888 mètres carrés. Il comprendra une salle de jeux, ainsi qu'un service de bar et de restauration.

Depuis plus d'un an, la loi sur le statut de Paris permet l'ouverture de clubs de jeux, à titre expérimental et pour une durée de deux ans, afin qu'une "offre légale puisse s'implanter" dans la capitale, strictement contrôlé par le ministère de l'Intérieur.