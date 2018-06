L'été est là, et avec lui arrivent de très nombreux visiteurs du monde entier. Cet été, la préfecture de police de Paris renouvelle son plan de protection et de sécurisation des touristes. Sept sites phares de la capitale sont surveillés par près de 5000 policiers.

Paris, France

Des policiers à pied, à vélo ou en rollers autour de la Tour Eiffel, de Montmartre et du Louvre : c'est l'image que l'on verra tout l'été. Depuis 2013, la préfecture de police de Paris met en place un plan de protection et de sécurisation des touristes.

18 millions de visiteurs chaque année à Paris

Depuis le 11 juin et jusqu'au 30 septembre, sept sites touristiques sont placés sous haute surveillance, avec notamment la présence de 130 agents du groupe d'action touristique. Il s'agit des secteurs autour de la Tour Eiffel, du Trocadéro, du Louvre, de Notre-Dame, de Montmartre, de l'Arc de Triomphe et de l'opéra Garnier.

Sur chacun des sept sites, il y a au minimum quinze patrouilles par jour' - Frédéric Dupuch, directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne.

Au total, ce sont 5000 policiers qui vont patrouiller. Les hôtels aussi sont dans le viseur des agents. Ils craignent avant tout les vols à la tire et les vendeurs à la sauvette. "C'est une plaie, les ventes à la sauvette et les jeux de Bonneteau, souligne Michel Delpuech, le préfet de police. Beaucoup de touristes se laissent avoir." Et il y a bien entendu aussi le risque terroriste à prendre en compte.

Des traducteurs dans les commissariats

Les policiers sont aidés par les caméras de surveillance. Mais si un touriste est victime d'un vol, des étudiants en langues sont présents, par téléphone ou dans les commissariats, pour traduire. "Souvent les gens sont paniqués, dans leur pays cela ne leur arrive pas forcément d'être agressés ou volés", explique Manon, qui parle anglais et chinois.

Les touristes sont rassurés de nous voir, on parle leur langue, ils peuvent plus communiquer" - Manon, étudiante polyglotte

Et tout ce dispositif semble fonctionner. L'été dernier à Paris, les vols avec violences ont diminué de 30% et les vols à la tire de 7%. Déjà, depuis le 11 juin dernier, près de 800 kg de marchandises ont été saisies aux vendeurs à la sauvette.