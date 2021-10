Paris : la première vélorue d'Île-de-France va voir le jour dans le 12e arrondissement

La première vélorue d’Île-de-France se fera dans le 12e arrondissement de Paris. C’est la rue la plus longue de l'arrondissement, la rue de Charenton, (3,1 kilomètres au total) qui a été choisie pour devenir cette vélorue. Le réaménagement de cette rue s’inscrit dans le schéma directeur issu de la démarche “Embellir votre quartier” pour laquelle des investissements à hauteur de 5,5 millions d’euros ont été validés.

Une vélorue à la circulation mixte

Attention le titre de "vélorue" ne signifie pas que cette artère sera exclusivement réservée aux vélos. Après concertations, les riverains et les commerçants ont décidé qu'elle serait mixte. Autrement dit, les voitures pourront toujours l'emprunter mais elles devraient être moins nombreuses au fil du temps.

Actuellement, cette rue étroite à sens unique, parallèle à l’avenue Daumesnil, très utilisée par les véhicules motorisés, est très peu adaptée à la circulation cycliste et très bruyante pour les riverains.

“L’objectif à terme est d’en faire un itinéraire prioritaire pour les vélos et ainsi de structurer tous les déplacements actifs de l’arrondissement, puisqu’il s’agit d’une artère centrale du 12e”, explique Emmanuelle Pierre-Marie, maire du 12e.

La future vélorue sera réalisée en deux étapes, la première sur le quartier Jardin de Reuilly puis sur le quartier Aligre-Gare de Lyon. - Mairie du 12e

C'est tout le plan de circulation du quartier qui va évoluer

Pour faire naturellement baisser le nombre de véhicules à moteur dans cette rue, un nouveau plan de circulation va être mis en place. Il doit décourager tous ceux qui prennent cette voie juste pour traverser le quartier.

“Il ne suffit pas de couper la circulation de transit sur un tronçon, précise Emmanuelle Pierre-Marie, il faut aussi s’assurer qu’en désengorgeant un axe, le report de trafic ne vienne pas engorger les voies alentour. C’est tout le but de la modification des sens de circulation des rues perpendiculaires à la rue de Charenton, pour s’assurer d’un réel apaisement des quartiers.”

La vélorue ira de la place de la Bastille à la mairie du 12e arrondissement. Sur un peu plus de 2 kilomètres, les vélos et tous les deux-roues non motorisés seront considérés comme prioritaires. Cette portion dessert entre autres une école élémentaire, un lycée professionnel et un certain nombre d’équipements publics et sportifs situés dans les rues perpendiculaires. La vélorue sécurisera les usagers qui s’y rendent et notamment les enfants.

Les étapes du projet

fin 2021 - début 2022 : apaisement des rues de Charenton et Charolais, et celles autour du secteur Mairie

1er trimestre 2022 : mise en tête-bêche de la rue de Reuilly en conservant le double-sens bus

courant 2022 : secteur Colonel Bourgoin d’une part et secteur rue Taine d’autre part

Un projet de longue haleine

Des concertations vont ensuite avoir lieu pour le quartier Aligre-Gare de Lyon.

La majorité municipale va encore plus loin. Dans le cadre du plan vélo parisien, elle espère que la continuité de l’axe avec les communes voisines de Paris permettra également de concrétiser un axe vélopolitain majeur qui fait se rejoindre Saint-Ouen et Joinville-le-Pont, tout en permettant de rejoindre la portion cyclable de la Coulée Verte René Dumont.