Paris : la Ville dit stop aux loyers abusifs

Que faire, si vous habitez Paris et que vous pensez que votre loyer dépasse les prix habituellement pratiqués ? Rendez-vous sur le site de la Ville de Paris . Vous saurez alors si votre propriétaire vous fait payer trop cher.

ⓘ Publicité

Simplicité et rapidité

Le site d'encadrement des loyers intègre une plateforme de signalement. Celle-ci, grâce à sa présentation très simple, permet de savoir rapidement si vous êtes victime de loyer abusif.

Formulaire de vérification de l'encadrement des loyers - Plateforme de signalement-Ville de Paris

Il vous suffit simplement de rentrer le prix de votre loyer, les informations sur votre logement, notamment sa superficie, ainsi que son adresse. A cette étape, l'anonymat est garanti puisqu'aucun nom n'est demandé.

Un bail de moins de trois ans

En fonction de la réponse de l'estimation, il est ensuite possible de signaler le dépassement de loyer. Là en revanche, des pièces justificatives telles que le contrat de location ou les factures de loyer vous sont demandées.

Il y a tout de même une obligation à respecter pour que votre demande soit prise en compte par la ville de Paris : le bail doit être signé depuis moins de trois ans.

15 000 euros d'amende maximum

Un exemple pour être concret : le locataire d'un 2 pièces non meublé dans le 18è arrondissement paie chaque mois 746 euros alors qu'il devrait payer 623 euros. Le site lui confirmera que ce loyer est trop élevé, et permettra au locataire de signaler ce dépassement.

Un mode de fonctionnement simplifié pour effectuer les signalements - Plateforme de signalement - Ville de Paris

Après vérification et instruction du dossier par la Ville, le propriétaire sera contrôlé et avisé de la sanctions qu'il encoure. L'amende maximale est fixée à 15 000 euros pour une personne morale et 5000 euros pour une personne physique.

"8 annonces sur 10 hors la loi sur l'encadrement des loyers"

Ian Brossat, adjoint à la maire de Paris en charge du logement, de l'hébergement d'urgence et de la protection des réfugiés, qui présentait le dispositif ce jeudi matin, explique que "sur les logements de moins de 15m2, 8 annonces sur 10 ne respectent pas l'encadrement des loyers".

Il précise que "jusqu'à présent, les sanctions relevaient du préfet, et il y en avait peu. Nous avons demandé qu'elles puissent relever de la ville de Paris. L'arrêté a été signé par le préfet de la région Île-de-France, le 24 décembre. Cette nouvelle disposition est donc en vigueur depuis le 1er janvier 2023".

Paris pionnière

"Nous sommes une ville doublement pionnière" selon Ian Brossat. "Pionnière car nous sommes les premiers à avoir appliqué l'encadrement des loyers, en 2015 et pionnière à avoir le transfert des compétences".

Une application stricte de l'encadrement des loyers "permettrait de faire gagner au locataire, en moyenne 161 euros, sur des petites surfaces comme les chambres, les studios..." selon l'adjoint à la mairie.

Déjà 15 signalements

Depuis la mise en ligne de la plateforme le 1er Janvier, 15 signalements et un peu moins de 2000 visites uniques sur le site ont été effectuées.

L'argent récolté par les amendes sera versé directement à l'Etat "mais la Ville a fait une demande pour récupérer cet argent, un peu comme ce qui est fait pour Airbnb" précise Ian Brossat.

Une grande campagne de communication

Au cours des prochaines semaines, une grande campagne de communication va se mettre en marche avec des messages sur les panneaux lumineux, et des réunions publiques avec les maires d'arrondissements. Cinquante mille tracts et 2000 affiches imprimées seront également distribués sur une cinquantaine d'endroits.

Un des 50 000 flyers pour la plateforme d'encadrement des loyers - Ville de Paris

En parallèle, Ian Brossat va rencontrer prochainement les réseaux d'agences immobilières et les plateformes d'annonces pour leur rappeler leurs obligations légales en matière d'encadrement des loyers.