Paris : la voiture publicitaire Sugar Daddy a été envoyée à la fourrière par la police

La voiture où est accrochée la publicité très controversée, "Sugar Daddy", qui défile devant les universités parisiennes, vient d'être contrôlée à Paris, par la police, devant France Télévisions ce jeudi matin, indique un journaliste de la chaîne publique et le véhicule a été envoyé à la fourrière.

La voiture qui présente la sulfureuse publicité "Sugar Daddy" a été contrôlée par la police jeudi matin devant France Télévisions. Le chauffeur a présenté un permis hongrois et une feuille avec une liste de points dans Paris où son entreprise lui demande de stationner, poursuit le journaliste sur son compte Twitter. La police a décidé d'immobiliser le véhicule et de l'envoyer vers la fourrière la plus proche, car il n'a pas d'autorisation préfectorale.

Le chauffeur a donc enlevé la publicité, ce qui en a fait apparaître une autre, pour un magasin de bricolage polonais.

Après plusieurs alertes sur les réseaux sociaux, mercredi, à l'encontre de cette publicité pour le site de rencontres, Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur l’a qualifié d'"incitation à la prostitution". La ville de Paris a saisi le procureur de la République, mercredi, pour faire "disparaître" ces publicités dans la ville.