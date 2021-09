Le promoteur immobilier Immobel a été retenu pour transformer les locaux vides du magasin Tati Barbès dans le 18e arrondissement de Paris. Sans dénaturer ce lieu emblématique, Immobel transforme le bâtiment et y installe des logements, des bureaux, des commerces, un hôtel et un lieu culturel.

Paris : le magasin Tati de Barbès transformé en logements, commerces et bureaux

La nouvelle édition de "Réinventer Paris" a choisi Immobel pour transformer Tati Barbès dans le 18e arrondissement de Paris.

Un projet innovant

Le promoteur immobilier veut transformer les 8.000 mètres carrés en logements sociaux et familiaux, bureaux et commerces au pied de l'immeuble. Un hébergement hôtelier et un espace culturel sont aussi prévus. La transformation aura lieu sans dénaturer ce lieu emblématique dont la renommée dépassait largement la capitale.

Pour la mairie de Paris, la proposition d'Immobel France est "une solution assez innovante et forte pour donner une nouvelle identité à ce lieu unique de la vie parisienne".

La mairie de Paris et la mairie du 18e sont satisfaites

"Je me réjouis que ce lieu emblématique puisse bientôt offrir de nouveaux logements au quartier. Ceux-ci permettront à des ménages de toutes classes sociales de continuer à se loger au cœur de Paris", indique, dans un communiqué, Ian Brossat, adjoint à la maire de Paris en charge du logement, de l'hébergement d'urgence et de la protection des réfugiés.

Le maire de l'arrondissement Eric Lejoindre est lui-aussi très satisfait.

Selon lui, le projet contribuera "au foisonnement culturel et commercial qui a toujours caractérisé le quartier de Barbès, avec un projet architectural exigeant et durable".

L'objectif est de livrer l'ensemble pour le premier semestre 2024

Le délais annoncé de 2024 est "ambitieux" selon la mairie de Paris. Le magasin populaire coiffé de l'enseigne vichy rose Tati depuis 1948 avait été repris en 2017 par le groupe GPG, qui avait annoncé en juillet 2020 sa fermeture, la fréquentation ayant été fortement affectée par la crise sanitaire.

Pour mener à bien son projet, le groupe belge Immobel rachète donc le bâtiment aux propriétaires actuels, la famille Ouaki, fondatrice de Tati, et GPG, propriétaire de l'enseigne Gifi. La vente définitive doit avoir lieu cet automne, selon la mairie.