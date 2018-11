Paris : le nombre d'annonces Airbnb a doublé depuis 2015, près de 60 000 sont référencées sur la capitale

C'est une étude du journal du Net que vous dévoile France Bleu Paris ce jeudi. Ce sont les quartiers de l'hypercentre qui ont, par rapport au nombre de logements, le plus d'annonces Airbnb. Mais en nombre c'est dans le 18e arrondissement qu'il y en le plus et le prix des loyers s'en ressentent.

Paris, France

Dans le quartier de Gaillon dans le 2e arrondissement de Paris, la proportion d'annonces Airbnb peut monter jusqu'à 14% du parc de logement. L'hypercentre, concentration d'annonces, ce n'est pas une surprise. Mais ce que montre également l'enquête du journal du Net, c'est l'augmentation impressionnante du nombre d'annonces. Deux fois plus qu'en 2015 soit près de 60.000 sur la capitale. Par exemple dans le 18e, du côté de Clignancourt (+ 111%)ou Grandes-Carrières (+ 144%) on en est à plus de 3.500 annonces.

les quartier ou la part d'annonces Airbnb dans le parc de logements est la plus élevée - Le journal du Net

Une incidence sur le prix des loyers

Dans les quartiers ou la part de logements Airbnb est la plus élevé en mars 2018, les loyers ont tendance à augmenter le plus selon l'étude du journal du Net.

"Dans le quartier du Gallion, les loyers ont augmenté de 9% entre mai 2015 et mai 2018 et si on va dans des quartiers ou la part d'Airbnb est moindre, par exemple le quartier des Halles, la où la proportion est de 9%, les loyers ont augmenté en moyenne de 6,4%, et si on descend encore dans des quartiers comme Bercy ou Picpus, on est à 3% d'annonces Airbnb, les loyers ont augmenté de 3,3%, on a quand même une corrélation" - Justine Gay qui a mené cette étude.