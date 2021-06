Paris : le parvis de l'Hôtel de Ville évacué, 560 personnes migrantes mises à l'abri

Objectif rempli pour Utopia 56 : face à la saturation des capacités d'accueil pour les migrants sans-abri, l'association avait organisé ce jeudi soir une opération de "visibilisation" en installant 250 tentes devant l'Hôtel de Ville de Paris. Près de 24 heures plus tard, vers 17h ce vendredi, l'association apprenait qu'une solution d'hébergement avait été trouvée pour les 560 personnes installées sur ce campement. Plus de 300 étaient des familles ou des mineurs. Les familles ont été dirigées vers trois gymnases, les hommes seuls et les mineurs vers le Parc des expos de la Villette. À 19h30, le parvis avait ainsi été évacué par la police sans incident selon Yann Manzi, un des responsables de l'association.

Utopia 56 réclame toutefois des solutions pérennes. "On ne veut plus de campement, on veut des logements", explique Yann Manzi. "Sans solution de long-terme, on sera dans la même situation dans quelques semaines. Déjà ce soir, des personnes sont venues nous trouver pour obtenir un hébergement, après la mise à l'abri de tous ceux qui étaient sur le parvis."

Un campement similaire avait déjà été installé le 1er septembre dernier sur le parvis de l'Hôtel de ville. Environ 200 tentes, de couleur rouge pour la plupart, avaient été dressées jeudi sur le parvis de la mairie de Paris, abritant quelque 300 personnes, dont des enfants.