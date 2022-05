Paris : le préfet de police s'oppose au projet de réaménagement autour de la Tour Eiffel

Dans un courrier adressé à la maire de Paris, le préfet de police DIdier Lallement indique son opposition au projet contesté de réaménagement entre le Trocadéro et la Tour Eiffel. Il causerait selon d'importants problèmes de circulation.

Nouvelle passe d'armes entre la préfecture de police de Paris et la maire de la capitale. Cette fois au sujet du projet de réaménagement du secteur Tour Eiffel. Dans un courrier, révélé par le journal Le Parisien, le préfet de police Didier Lallement informe Anne Hidalgo de son "opposition à ce projet de restriction de la circulation dans le secteur de la Tour Eiffel, tel qu'il a été adopté au Conseil de Paris".

Le préfet s'inquiète des conséquences sur la circulation de ce projet qui vise notamment à interdire le pont d'Iéna aux voitures. « L’étude de circulation que vous avez réalisée en février 2020 tend à confirmer que la fermeture à la circulation générale du pont d’Iéna générera des reports importants sur les ponts de l’Alma, Grenelle et Bir-Hakeim ». Didier Lallement craint également des embouteillages qui pourraient gêner l'intervention des secours sur la place du Trocadéro, qui doit également être réaménagée.

Des embouteillages au Trocadéro

Et le préfet de conclure : "par conséquent, je ne cosignerai aucune mesure réglementaire formalisant une modification de la police de circulation et du stationnement liée à ce projet". Du côté de l'Hôtel de Ville de Paris, on se dit "surpris de ce revirement". Il s'agit d'une décision "politique", selon Emmanuel Grégoire, le premier adjoint d'Anne Hidalgo, "sachant que la préfecture de police a rendu des avis favorables à toutes les étapes du projet".

Ce projet très contesté, notamment par des associations de riverains, a déjà subi un coup de frein fin avril. Face à la polémique suscitée par l'abattage prévu d'une vingtaine d'arbres au pied de la Tour Eiffel pour construire une bagagerie, la Ville a finalement renoncé à cette partie du projet. A l'automne, une consultation du public par voie électronique avait recueilli 6.000 contributions dont la très grande majorité avait exprimé une opposition au projet.