Paris : le préfet de police va interdire une nouvelle manifestation d'ultradroite prévue dimanche

La préfecture de police de Paris va interdire la manifestation d'ultradroite organisée par Action française et le parti nationaliste français prévue dimanche à Paris, place de l'Opéra, a appris France Inter ce mercredi de source policière. Le ministre de l'Intérieur a indiqué la veille avoir demandé aux préfets d'interdire à l'avenir toutes les manifestations de l'ultradroite , après la polémique suscitée par celle autorisée samedi dernier, dans le VIe arrondissement de la capitale.

Pour interdire le cortège cette fois en hommage à Jeanne d'Arc, le préfet de police doit évoquer dans son arrêté une bagarre avec les chefs de ces deux factions il y a deux ans. L'arrêté préfectoral doit être pris dans les prochaines heures. Le tribunal administratif reste l'ultime décisionnaire pour trancher et déterminer si la jurisprudence permet à la manifestation de se tenir.

Interdiction après la polémique

Cette interdiction intervient après la manifestation de plusieurs centaines de militants d'ultradroite à Paris samedi, autorisée par la préfecture de police, une décision qui a suscité une bronca des associations et de la gauche. "Pour interdire une manifestation déclarée, il faut que je sois en capacité de justifier qu'elle risque d'entraîner des troubles à l'ordre public, c'est évidemment très compliqué à établir", avait déclaré Laurent Nunez, le préfet de police.

Le préfet de police avait pourtant pris un arrêté pour renforcer l'encadrement de ce cortège, y compris via l'utilisation de drones, pour "prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des biens" et "assurer la sécurité du rassemblement". Il a annoncé lundi avoir saisi la procureure de Paris des faits de dissimulation des visages de la part des manifestants, ce qui constitue une infraction.