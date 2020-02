Paris : le Racing 92 s'associe à l'Etablissement français du sang pour une collecte dans son stade

Paris, Île-de-France, France

L'Etablissement français du sang Île-de-France lance un nouvel appel au don de sang. Il organise sa collecte pour la deuxième fois en partenariat avec le Racing 92 et Paris La Défense Arena. C'est dans le stade emblématique des rugbymen que les donneurs seront accueillis mercredi 5 février 2020 de 13h00 à 19h00. Offrez une heure de votre temps,pour donner votre sang. Ce petit geste permet de sauver trois vies. Il peut être fait toute l'année. Pour connaître les lieux de collecte rendez-vous sur le site de l'AFS.

Un lieu prestigieux pour cette collecte

Paris La Défense Arena ouvre ses portes aux donneurs. C'est la plus grande salle d‘Europe avec une capacité maximum avoisinant les 40 000 places pour les concerts. Elle est le stade résident du Racing 92 depuis décembre 2017. Elle accueillera les épreuves de gymnastique des Jeux olympiques de Paris 2024. La toute première manifestation qui s'y est déroulée est un concert des Rolling Stones le 19 octobre 2017.

Les joueurs de rugby se mobilisent pour soutenir cette collecte

Les Parisien et les Franciliens qui se déplaceront mercredi seront chouchoutés. Ils pourront déguster des gourmandises sucrées et salées offertes par la Maison Lenôtre.

Des joueurs du Racing 92 ainsi que sa mascotte Mahout seront présents. Les donneurs pourront faire des photos avec eux et avoir des autographes.

Le palmarès de ce club est impressionnant. Il comprend six titres de Champion de France, un de pro D2, une coupe de l'espérance et quinze titres de champions de France dans les catégories de jeunes, en intégrant le palmarès des deux clubs fondateurs. Le club évolue aujourd’hui au plus haut échelon national, le top 14. Il a été sacré champion de France en 2016 et finaliste de la Coupe d’Europe en 2018.

Les besoins en sang sont importants en Ile-de-France

L'Etablissement français du sang Ile-de-France a besoin de vous. Pour répondre aux besoins dans notre région 1.700 dons de sang sont nécessaires chaque jour. Pour collecter ce sang, il faut mobiliser les donneur ce qui est parfois un vrai challenge pour l’EFS.

La durée de vie des produits sanguins est limitée. Il est de 7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges.

Ce qu'il faut savoir avant de se présenter pour donner son sang

Il faut avoir entre 18 à 70 ans (65 ans pour un premier don) et peser au moins 50 kg.

N'oubliez pas votre pièce d’identité avec photo si c'est la première fois que vous donnez votre sang. Il faut également être reconnu apte au don lors de l’entretien préalable au don. Si vous êtes nouveau donneur ou si votre dernier don date de plus de 2 ans, une mesure de votre taux d’hémoglobine est effectuée. Si votre taux est suffisant, vous pouvez donner votre sang.