Paris : le ramassage des poubelles ralenti par les blocages et les problèmes de carburant

"Le tonnage de déchets non ramassés dans Paris est estimé à 7.300 tonnes contre 10.500 tonnes vendredi", indique la ville de Paris dans un communiqué publié lundi. La veille, il restait 7.800 tonnes de déchets dans les rues de la capitale.

Moins d'ordures collectées ce lundi dans le 15ème

Le ramassage a été ralenti par les blocages dans les incinérateurs d'Issy-les-Moulineaux et d'Ivry ce lundi matin, à l'appel de la CGT. Dans les dix arrondissements qui dépendent de la régie publique (2e, 5e, 6e, 8e, 9e, 12e, 14e, 16e, 17e, et 20e), la moitié des bennes à ordures n'ont pas pu vider complètement leur chargement selon Colombe Brossel, adjointe à la mairie de Paris en charge de la propreté, lors d'une réunion de crise organisée lundi en fin de journée, à la demande de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Ile-de-France - Paris, la CPME Paris Ile-de-France et le MEDEF Paris.

L'entreprise privée en charge du 15ème arrondissement a été confrontée au même problème. Au lieu des 300 tonnes collectées quotidiennement depuis vendredi, seulement 200 tonnes l'ont été ce lundi. "On a poussé un ouf de soulagement le week-end dernier, maintenant on est inquiets", confie la mairie du 15ème arrondissement, confrontée désormais à un problème de carburant dans les bennes à ordures du prestataire privé.

Préavis levé à 18h30 ce lundi pour le 10ème et le 18ème

Dans le 10ème et le 18ème, un préavis de grève de la CGT sur le site de l'entreprise privée Derichebourg menaçait le ramassage des poubelles. Le préavis a finalement été levé à 18h30 lundi soir, après une longue journée de négociations.