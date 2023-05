Paris : Le salon Vélo in Paris veut amener plus de monde à utiliser le vélo pour les trajets du quotidien

Vous faites peut-être partie des 700 000 "vélotafeurs" de France, ces personnes qui vont travailler à vélo tous les jours. A Paris, 5% des actifs déclarent que le vélo est leur mode de transport principal pour aller travailler. Ce mode de déplacement est de plus en plus utilisé pour les trajets du quotidien, notamment depuis la pandémie. Inciter de plus en plus de gens à opter pour le vélo pour aller travailler, chercher les enfants à l'école, acheter le pain, etc., c'est justement l'un des objectifs du salon Vélo in Paris qui a lieu en ce moment et jusqu'à ce lundi 29 mai au parc Floral dans le 12e arrondissement de Paris.

ⓘ Publicité

On y trouve de nombreuses innovations pour les cyclistes du quotidien, comme cette invention médaillée d'or au Concours Lépine 2023 : un casque qui se fixe sur le vélo, avec antivol intégré. Il a été imaginé par la start-up OBH pour "On Board Helmet", "casque embarqué" en français. "Nous vendons un kit avec un support et le casque qui se fixe dessus", explique Maëlle Viguier cheffe de projet en marketing digital chez OBH. "Le support peut s'attacher sur le guidon, le cadre ou même sous la selle de votre vélo, et le casque se fixe dessus et se verrouille avec une petite gâchette. Comme ça, vous n'aurez plus à transporter votre casque partout, et vous l'aurez partout donc vous n'aurez plus d'excuse pour ne pas le mettre !" Dernier avantage : le socle pensé par OBH comporte un antivol, relié à votre smartphone, pour vous prévenir si un voleur s'en prend à votre vélo ou votre casque.

Le casque imaginé par la start-up OBH se fixe sur le vélo et comporte un antivol intégré. © Radio France - Mathilde Bouquerel

Des vêtements conçus pour les "vélotafeurs"

Autre innovation, conçue spécialement pour les vélotafeurs : les vêtements conçus par Daily Bike. Ces T-shirts et polo en lin français ont été imaginés par Sophie Blouin et son mari. "J'ai été vélotafeuse pendant trois ans et mon mari l'est depuis dix ans", raconte-t-elle. "Nous nous sommes rendus compte que les vêtements en coton restent humides très longtemps, ce qui est très déplaisant au bureau ... Quant aux vêtements en matériau synthétique, ils gardent les odeurs : pas idéal avec les collègues ou quand on est en clientèle. Au contraire, le lin sèche vite et garde une odeur agréable, c'est donc le vêtement idéal pour enchaîner une activité physique puis une journée de travail sans avoir à se changer !" Par soucis éthique, Sophie Blouin et son mari ont également tenu à ce que les vêtements de Daily Bike soit fabriqués avec du lin cultivé en France.

Sophie Blouin, cofondatrice de la marque Daily Bike, qui conçoit des polo et T-shirt en lin pensés pour les vélotafeurs © Radio France - Mathilde Bouquerel

Plus loin, on trouve des vélos pliants électriques pensés pour être les plus légers possibles. "On voulait répondre au besoin des personnes qui doivent se déplacer avec plusieurs modes de transport, détaille Massimiliano, chef de vente et marketing chez Ahooga Bike. Par exemple, des personnes qui mettent leur vélo dans un métro, un tram ou un RER puis continuent à vélo. On a aussi pensé à ceux qui habitent dans un petit appartement et n'ont pas envie de garer leur vélo dehors, pour ne pas se le faire voler ..." Le plus léger des modèles d'Ahooga Bike pèse 15 kilos, c'est le plus léger du marché.

Massimiliano, chef de vente et marketing chez Ahooga Bike. © Radio France - Mathilde Bouquerel

Rien à voir avec les imposants vélos cargos commercialisés par Douze cycle. "Un vélo cargo c'est un vélo qui est pensé et conçu pour transporter de la charge, explique Franck Labat, chargé de communication chez Douze Cycle. Nous travaillons notamment avec des familles qui veulent transporter des personnes, surtout des enfants, par exemple pour aller à l'école ou à la crèche ... Mais nos vélos peuvent aussi transporter des adultes, jusqu'à 80 kilos. Souvent, les familles veulent remplacer l'une de leurs deux voitures par un vélo cargo." Pratique et plus respectueux de l'environnement, cela reste tout de même un investissement car un vélo cargo chez Douze Cycle vous coûtera au minimum 5 000 euros.