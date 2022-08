Rentrée des classes : le Samusocial de Paris distribue 2.700 cartables et des fournitures scolaires

Le Samusocial de Paris a distribué 2.700 cartables et des kits de fournitures scolaires aux enfants des familles qu'il héberge dans ses établissements. Les équipes du Samusocial et des bénévoles se sont mobilisés tout l'été pour préparer ces cartables.

Le Samusocial de Paris permet aux familles qui ont des enfants et qui sont hébergées dans leurs établissements, de faire sa rentrée à l'école avec tout le matériel nécessaire. Cette année 2022, 2.700 cartables (700 de plus qu'en 2021) et autant de kits de fournitures scolaires, préparés durant le mois d'août, ont été distribués.

Pour Alexandre Faucoeur, qui coordonne le projet : "Sans cette opération, nombreux seraient les écoliers à faire leur rentrée sans matériel. Leur offrir les fournitures nécessaires, c’est les rapprocher de l’égalité avec leurs camarades de classe".

Les entreprises-mécènes et les particuliers sont au rendez-vous

Chaque été, les équipes Mécénat du Samusocial de Paris se mobilisent et organisent une grande chaîne de solidarité pour soutenir les familles les plus démunies.

Tout commence en juillet. Un appel aux dons de matériels scolaires est lancé aux clients des magasins Monoprix (avenue d’Italie, 13e) et Cultura Gennevilliers (92). Une dizaine de bénévoles supervisent la collecte.

En parallèle, des entreprises-mécènes (Fiducial, Sony, BIC, QBE, Un rien c’est tout, BNP) font parvenir au Samusocial de Paris des fournitures complémentaires. Une fois l’inventaire réalisé, il ne reste plus qu’à commander le matériel qui manque sur des plateformes solidaires.

Un énorme travail logistique

Tous les enfants ne reçoivent pas le même kit, car les écoliers n'ont pas les mêmes besoins que les collégiens. Pour gagner en efficacité, pendant plus de deux semaines, des équipes de bénévoles du BHV, de Benenova, de la Fabrique de la Solidarité et de Vendredi se retrouvent dans l’entrepôt pour trier les fournitures, remplir les trousses et les cartables en fonction des niveaux et des besoins en matériel.

Comme on l'imagine, c'est un gros travail de logistique et parfois un vrai casse-tête, car il n'est pas question de prendre du retard. Le temps est compté. Tout doit être distribué entre le 29 août et le 2 septembre.

Cette année encore, le pari est réussi pour le Samusocial qui rappelle que "les dons sont essentiels à leurs actions".