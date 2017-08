Paris : le tourisme retrouve des couleurs au mois de juillet

Différents indicateurs montrent un début d'été satisfaisant pour les professionnels du tourisme à Paris. Des réservations en hausse d'une clientèle française et internationale, des chiffres qui se rapprochent de ceux d'avant les attentats de 2015.

Les professionnels du tourisme retrouvent le sourire. Les derniers mois confirment une tendance à la hausse dans la fréquentation. Selon le baromètre de l'activité touristique du comité régional du tourisme, l'activité est qualifiée de bonne par 63% des professionnels au mois de juillet. Autant considèrent leur activité en hausse par rapport à juillet 2016. Selon le baromètre, la fréquentation était encore meilleure au mois de juin dernier.

Autre tendance, la clientèle est autant française qu'internationale même si sur le podium des nationalités on retrouve les Britanniques, les Allemands et les Américains. "Globalement toutes les nationalités reviennent, note Evelyne Maes, hôtelière et présidente de l'UMIH (Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie) Paris-Île-de-France. Une des explications, c'est toute la communication qui a été faite après les attentats de 2015 et 2016, les gens constatant que tout le monde fait des efforts, ils reviennent".

Evelyne Maes : "Nous observons un retour des touristes pour le mois de juillet et pour l'ensemble du 2e trimestre 2017" Copier

13% de fréquentation en plus au 2e trimestre 2017

Ces chiffres confirment ceux publiés ce mardi aussi par l'INSEE. Au deuxième trimestre de 2017, la fréquentation touristique bondit de 10% sur un an à l'échelle du pays, de 13% dans l'agglomération parisienne. Des chiffres qui reviennent aux niveaux de ce qu'ils étaient avant les attentats de 2015. Mais pas d'euphorie pour autant, les réservations pour août sont moyennes, et les professionnels continuent de penser qu'avec un encadrement plus strict des hébergements type AirBnB, les chiffres pourraient être encore meilleurs.