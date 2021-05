Les 21 terrasses mais aussi les commerces et les lieux de culture des Champs-Elysées vont rouvrir le 19 mai 2021, annonce le Comité des Champs-Elysées dans un communiqué publié ce mardi.

Paris : les Champs-Elysées prêts à rouvrir terrasses, commerces et cinémas le 19 mai

A Paris, les Champs-Elysées vont reprendre vie à partir du 19 mai 2021. La date était attendue avec impatience. Le Comité des Champs-Elysées, l'association chargée de la promotion de l'avenue et qui regroupe 180 enseignes et propriétaires, publie un communiqué ce mardi pour rappeler le calendrier de la remise en route. Près de 98% des enseignes sont concernées.

Pour les enseignes de détail, le comité annonce que 100% des commerces seront rouverts dès le 19 mai. La vente à distance et le "click and collect" se poursuivront.

Sur les Champs tout sera ouvert du lundi au dimanche mais attention aux horaires. Il y a encore un couvre-feu à respecter : 21h00 du 19 mai au 8 juin et jusqu'à 23h00 du 9 au 30 juin. Le couvre-feu devrait être levé le 1er juillet.

Les terrasses, restaurants et hôtels

Il y a 21 terrasses sur la plus belle avenue du monde. Elles vont toutes rouvrir le 19 mai au matin, indique le Comité. Les restaurants, bars et hôtels accueilleront au maximum six personnes par table avec une jauge de 50%.

Les restaurantspoursuivront également la vente à emporter déjà mise en place pendant le confinement et pourront accueillir leurs clients en salle à compter du 9 juin, toujours avec des tables de six personnes au maximum.

Les cinémas

Les cinq cinémas ouvriront leurs salles le 19 mai. Les cinq cinémas de l’avenue doivent s'arrêter à 35% de la jauge à l’ouverture, pour environ trois à quatre séances par jour, puis le 9 juin, on passe à 2/3 de la jauge, et des projections jusqu’à 23h00. Le 30 juin le retour d’une exploitation normale sera possible.

Les musées et monuments

Le Petit Palais et l'Arc de Triomphe pourront accueillir du public avec des jauges réduites et des horaires aménagés dès le 19 mai.

Les théâtres

Certains théâtres n'ouvriront leurs portes que le 1er juin avec des jauges réduites et des horaires aménagés. C'est le cas pour le Théâtre du Rond-Point qui ouvrira sa programmation le 1er juin avec six spectacles.