Paris : les cérémonies organisées dans la capitale pour le 79e anniversaire de sa libération

Ce jeudi et ce vendredi, la ville de Paris commémore le 79ème anniversaire de sa libération en 1944. Il y aura plusieurs temps fort avec notamment dès ce jeudi cet hommage à la compagnie "Nueve" : des soldats républicains espagnols qui ont participé à la libération de Paris. Cette cérémonie aura lieu dans le IV, en présence d’Anne Hidalgo, Maire de Paris et d’une délégation espagnole menée par Félix Bolaños, Ministre de la présidence, des relations avec le Parlement et de la mémoire démocratique. Comme chaque année, plusieurs événements sont organisés le 25 août avec notamment la traditionnelle cérémonie sur le parvis de l’Hôtel de Ville.

Jeudi 24 août

10h30 : cérémonie de commémoration de la Libération de la Préfecture de Police de Paris avec la présence du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin

18h : cérémonie en hommage aux républicains espagnols au jardin des Combattants de la Nueve dans le IVe arrondissement

Vendredi 25 août