Les cirques, qui présentent des spectacles avec des animaux, contre-attaquent. Montrés du doigt par les Associations de défense des animaux qui critiquent l'utilisation des animaux sauvages pour des numéros de cirque et demandent leur interdiction, les professionnels du cirque ont décidé de répliquer. Ils ont organisé mercredi à Paris, place de la République, une grande manifestation festive au cours de laquelle le public pouvait discuter et découvrir leur travail.

Les cirques avaient investi toute la place de la République à paris. © Radio France - Martine Bréson

La mort fin novembre à Paris de la tigresse Mevy, abattue par son propriétaire après s'être échappée d'un cirque avait relancé le débat sur la présence d'animaux sauvages dans ces spectacles, de plus en plus contestée.

Une manifestation festive à Paris pour défendre les cirques avec animaux sauvages

Mercredi, une vingtaine de cirques étaient présents place de la République. Ils étaient venus avec des semi-remorques. Ils ont posé des cages sur la place pour montrer des singes. D'autres animaux comme des chameaux ou des lamas étaient présentés dans des parcs.

Les singes étaient très regardés. © Radio France - Martine Bréson

Pas de tigres ni de lions sur place. Pour des raisons techniques, explique l'association, les huit félins qui avaient été amenés le matin ont du repartir. Impossible de fixer correctement les enclos sur le ciment précisent les organisateurs.

Les cirques en ont assez d'être "calomniés"

Antony Dubois, le président de l'association de défense des cirques de famille qui organise cette journée, voulait répondre aux "calomnies de ceux qui harcèlent les pouvoirs publics en déversant des tombereaux d'insultes sur la profession du cirque sur les réseaux sociaux". Il a donc voulu aller à la rencontre des Parisiens. Pour preuve du bien être des animaux dans les cirques, Antony Dubois met en avant le grand nombre de naissances qui a lieu chaque année et l'intérêt du public pour les spectacles. "Si on était des tortionnaires, dit-il, les gens ne viendraient plus nous voir".

Les enfants étaient ravis. © Radio France - Martine Bréson

Aucun numéro de cirque n'a été présenté sur la place où il y avait des jongleurs et des équilibristes. Les cirques voulaient sensibiliser les gens à leur travail et montrer que leurs animaux sont bien traités et qu'ils vont bien.

On pouvait toucher certains animaux. © Radio France - Martine Bréson

Certains animaux étaient impressionnants. © Radio France - Martine Bréson

Les associations de protection des animaux font pression

L'association PETA France qui s'est donné comme but d'établir et de protéger les droits de tous les animaux fait partie, comme la SPA, de ces associations qui sont contre les animaux sauvages dans les cirques. Elle souhaiterait que les villes interdisent l'installation des cirques animaliers. Elle affirme sur son site que "Les animaux de cirques sont souvent capturés à l’état sauvage et réduits en esclavage, uniquement à des fins de "divertissement". Ils sont condamnés à une vie de tristesse et de frustration, passant toute leur existence dans un confinement permanent, souvent dans des cages sales et exigües."

Les animaux dans les cirques déjà interdits dans certaines pays et plusieurs villes en France

À ce jour, selon Cirque de France, 28 pays interdisent totalement la présence d'animaux, sauvages ou non, dans les cirques : Autriche, Belgique, Bolivie, Bulgarie, Chypre, Costa Rica, Croatie, Danemark, Estonie, Finlande, Grèce, Guatemala, Hongrie, Inde, Irlande, Israël, Italie, Lettonie, Liban, Malte, Mexique, Pays Bas, Pérou, Portugal, Roumanie, Singapour, Slovénie, Suède.

Le 2 août 2017, Nicolas Hulot, le ministre de l’écologie déclarait sur France Inter qu’il n’était "pas favorable à la captivité des animaux et à l’idée qu’on fasse du spectacle avec cette activité". Il visait les parcs animaliers aquatiques mais aussi les cirques itinérants ce qui a provoqué beaucoup d'inquiétude parmi les gens du cirque.

Paris n'a pas pris position

En France, une soixantaine de municipalités dont Bagnolet et Montreuil en Seine-Saint-Denis mais aussi Truchtersheim, Ajaccio, Roncq, Vourles, Oncourt, Chartres pensent aussi que cette pratique date d’un autre temps et ne répond pas aux besoins physiologiques et comportementaux des animaux. Elles avaient décidé d’interdire les cirques avec animaux sur leur sol mais "il y en a beaucoup qui ont fait marche arrière" affirme Antony Dubois qui assure que ce type de manifestation sera proposé dans d'autres villes.