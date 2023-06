Paris: les commerçants divisés sur les drones utilisés pour la manifestation contre la réforme des retraites

Quatorzième journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites ce mardi. Entre 40 000 et 70 000 personnes sont attendues dans le cortège parisien qui va s'élancer ce mardi à14h des Invalides pour rejoindre la place d'Italie.

Pour cette nouvelle journée de contestation, 4000 policiers et gendarmes sont mobilisés à Paris. Trois drones, autorisés à voler entre 10h et 19h, vont renforcer la sécurité. Ils vont filmer le cortège en temps réel afin de repérer les éventuels fauteurs de troubles.

Des avis divergents

Place d'Italie, les commerçants sont divisés sur l'utilisation des drones. Nourredine, qui tient un magasin de journaux, ne croit pas vraiment à leur efficacité. Il explique qu'"il suffit de jeter un pétard pour que la boutique prenne feu en deux minutes." Pour lui, les drones seront vraiment utiles pour "arrêter les malfaiteurs et les casseurs mais pas en temps réel." En conséquence, comme à chaque manifestation passant place d'Italie, il fermera sa boutique.

Romain a un avis différent. Son agence immobilière porte encore les stigmates de la manifestation du 7 mars : porte cassée, vitrine remplacée par du contreplaqué. Il espère que **ce dispositif permette "**aux forces de l'ordre de venir plus vite quand la casse commence et d'éviter des dégâts trop importants. On croise les doigts pour que ça se passe bien et que ce soit efficace."

Une sécurité supplémentaire

Mickaël est sur la même longueur d'onde. Ce patron d'un magasin de téléphonie reconnaît qu'il a été prévenu la semaine dernière mais qu'il ne fermera pas ses portes pour autant. "On n'a pas vraiment le choix, si on ferme, il y a une perte de chiffre d'affaire" précise-t-il. Il estime que la présence de drones peut être rassurante et "permet de repérer plus facilement les black blocs. C'est aussi une sécurité pour mon commerce. Ca permet de voir les attroupements qui viennent vers le magasin. Comme je reste ouvert, ça nous permet d'avoir une sécurité en plus."

Les trois drones employés par les forces de l'ordre sont équipés de caméra à vision grand angle. Ils peuvent capter, enregistrer et transmettre les images en temps réel.