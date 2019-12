Paris : les commerçants s'organisent en vue d'un mois de décembre sous tension

Ce mois de décembre 2019 va t-il être morose pour les magasins de Saint-Lazare ? Noël approche dans une période qui s'annonce tendue sur le plan social et économique. Conséquences, les commerçants s'organisent autrement pour leurs affaires.

Linda et sa petite équipe de vendeurs sont prêts à accueillir les clients lors de ce mois crucial pour son commerce. Mais la gérante est prudente, elle a fait le choix de réorganiser son effectif car l'an dernier, elle a perdu 35% de son chiffre d'affaires par rapport à ses prévisions de ventes pour Noël.

On envoie dès maintenant nos collaborateurs en congés et on n'embauche pas pour renforcer nos équipes car on ne veut pas d'un magasin avec trop de vendeurs par rapport à la fréquentation" explique Linda, encore marquée par les mauvais chiffres de l'an dernier.