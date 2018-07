Le conseil de Paris a interpellé lundi la présidente de la Région, Valérie Pécresse, qui est aussi la patronne des transports franciliens. La Ville demande que, d'ici les Jeux Olympiques de 2024, le métro soit plus accessible aux personnes handicapées. Elle souhaite davantage d'escaliers mécaniques.

Paris, France

Un métro plus accessible aux personnes en situation de handicap : c'est que que réclame la Ville de Paris. Le conseil de Paris, réuni ce lundi à l'Hôtel de Ville, souhaite que la capitale propose davantage d'escaliers mécaniques et de stations de métro accessibles aux personnes handicapées avant les jeux Olympiques et paralympiques de 2024. Londres avait aménagé son métro quand elle avait été retenue comme ville organisatrice des Jeux.

Le conseil de Paris s'est adressé à la présidente de la Région Ile-de-France, Valérie Pécresse (LR), qui est aussi la patronne des transports franciliens. Il s'agit d'étudier avec l'Etat une "mise en accessibilité partielle" du réseau historique du métro parisien, en lien avec la cartographie des sites olympiques.

A l'initiative du groupe UDI-Modem, il a également demandé que "soit accéléré le déploiement d'escaliers mécaniques". Actuellement à Paris, 15 stations seulement sont accessibles.

Paris "a du retard à rattraper en matière d'accessibilité", a affirmé la maire PS Anne Hidalgo. Elle veut donner "un coup d'accélérateur" d'ici la fin de la mandature en 2020, notamment sur l'accessibilité des équipements publics.