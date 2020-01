Le défilé du Nouvel An chinois prévu place de la République à Paris dimanche est annulé, annonce Anne Hidalgo.

Paris : les festivités du Nouvel An chinois annulées dimanche

Une parade pour fêter le Nouvel An chinois a eu lieu samedi 26 janvier au pied de la Tour Eiffel

Paris, France

Pas de défilé cette année dans le Marais. Les festivités du Nouvel An chinois prévues ce dimanche à Paris sont annulées, a annoncé Anne Hidalgo, invitée dimanche matin du Grand rendez-vous Europe 1, les Echos, CNews.

"Dans ces situations-là, c'est le principe de précaution qui prime et la santé d'abord", assure la maire de Paris, qui précise que les associations locales sont à l'initiative de cette décision. "Elles n'avaient pas vraiment le cœur à la fête", poursuit Anne Hidalgo alors que deux cas de coronavirus ont été confirmés dans la capitale. Il s'agit de deux touristes chinois, qui sont toujours à l'hôpital Bichat.

Le traditionnel défilé du Nouvel An chinois dans le Marais devait cette année démarrer de la place de la République. D'autres manifestations sont normalement prévues le week-end prochain dans le 13e arrondissement. On ne sait pas encore si elles seront maintenues. Hier plusieurs parades ont bien eu lieu, rue du Faubourg Saint-Honoré et au pied de la Tour Eiffel.