Paris : les forains en colère veulent bloquer la capitale pour obtenir le retour du marché de Noël

Les forains ont décidé de bloquer Paris lundi. Des opérations escargot sont en cours sur l'A4 et l'A13. Ils protestent contre la suppression du marché de Noël décidé par la maire Anne Hidalgo. Ils estiment que la disparition de ce marché est injuste.

Les forains sont en colère. Ils protestent contre la décision de la maire, Anne Hidalgo, de supprimer le marché de Noël qui avait lieu chaque année sur les Champs Elysées. Le contrat avec la mairie de Paris n'a pas été reconduit pour 2017.

Pour montrer leur mécontentement, ils ont décidé de bloquer la capitale. Les premières opérations escargot ont commencé à 6h lundi. Les forains comptent perturber la circulation un peu partout sur le Périphérique et sur des axes qui mènent à la capitale. A 7h une opération escargot avait commencé sur l'A13. D'autres camions sont sur l'A4.

Grosses perturbations sur les routes d'Ile-de-France

A 7h sur l'A13 vers Paris, à hauteur de Chambourcy, 40 camions sur deux voies créaient près de 20km de retenue. Sur l'A4 vers Paris, à hauteur de Champs-sur-Marne, des manifestants sur la chaussée provoquaient un gros bouchon en amont.

Un peu avant 8h les problèmes de circulations étaient encore plus importants. L'A86 extérieur étaient très fortement ralentie avec près de deux heures de ralentissements cumulés à partir d'Elancourt jusqu'à la sortie de Vélizy-Villacoublay. Les forains ont organisé un barrage à hauteur de Vélizy. Sur l'A4 plusieurs convoi ralentissent le trafic et il y avait un gros bouchon entre Lognes et le périphérique? Sur l'A13 les bouchons commencent dès Mantes la Jolie avec deux heures de ralentissements cumulés jusqu'à Rocancourt.

Les forces de l'ordre sont mobilisées

Les forces de l'ordre sont mobilisées pour tenter de contenir cette mobilisation. Des camions de CRS sont dans Paris place de la Concorde, d'autres se trouvent porte de la Muette pour empêcher les camions d'entrer sur le périphérique.

FORAINS - Important dispositif police aux portes de #Paris pour empêcher les forains de bloquer la capitale pic.twitter.com/LAPT0prjGQ — Clément Lanot (@ClementLanot) November 6, 2017

Les forains avaient déjà bloqué Paris le 12 septembre 2017. Les Champs Elysées et la place de l'Etoile à Paris, le périphérique, la Francilienne et l'A6 avaient été envahis par des camions de forains. Les forces de l'ordre étaient intervenues

