Paris : les habitants d'un hlm du 19è n'ont pas assez de chauffage quand il fait froid

14 Rue Clavel, Paris, France

Les habitants du HLM du 14-16 rue Clavel, dans le 19è arrondissement sont inquiets, car leur chauffage est défectueux. Cela fait des années que ça dure, mais rien ne change se lamentent les habitants de cette barre de briques rouges de neuf étages et qui comporte un peu moins de 80 logements. La plupart d'entre eux sont âgés, parfois invalides.

Ils ont rédigé et signé une pétition en 2017, mais rien n'a changé déplore-t'il. "Nous avons aussi envoyé des lettres recommandées à plusieurs reprises à Paris Habitat, le bailleur social. Mais nous n'avons jamais obtenu de réponses" explique Jocelyne l'une des locataires.

L'une de ses voisines, Jocelyne, qui vit là depuis 1960, montre le radiateur de sa salle de bain. "Regardez, il est un peu chaud en haut, et froid en bas. A mon avis, c'est parce qu'il n'est pas purgé. Avant ils le purgeaient tous les ans, avant l'entrée de l'hiver. Mais ce n'est plus le cas maintenant".

Et ils sont nombreux à avoir acheté des convecteurs électriques, pour faire augmenter la température de quelques degrés. C'est le cas notamment de Suzanne. Elle a plus de 90 ans et est invalide et se déplace difficilement. Elle passe ses journées dans son lit toute habillée tellement elle a froid.

Dans sa salle de bain, Josiane montre son radiateur, chaud en haut et froid en bas. © Radio France - Nathalie Doménégo