Paris : les kiosques de la capitale changent de look

Les kiosques de la capitale vont tous changer d'allure. Le premier prototype a été posé lundi dans le 14e arrondissement de Paris, 90 avenue du Général Leclerc. Il restera en place trois mois et permettra de faire des ajustements avant le déploiement des autres kiosques.

C'est la fin des vieux kiosques parisiens. Leur look va changer. Vous pouvez déjà en voir un à Paris. Le prototype de ces nouveaux kiosques a été posé mardi dans le 14e arrondissement, avenue du général Leclerc. Dans trois mois, il y aura un bilan. Le syndicat des kiosquiers et les membres de la profession pourront donner leur avis pour des ajustements techniques sur l'intérieur du kiosque et sur son ergonomie. La Mairie de Paris va consacrer 1,85 millions d'euros par an à ses kiosques. Une aide de 2.000 euros est prévue pour soutenir les kiosquiers.

Plus de trois ans de travail pour aboutir à ces nouveaux kiosques

Les discussions avaient commencé en 2014. Deux ans et demi plus tard, des groupes de travail étaient mis en place. Aujourd'hui, en ce début d'année 2017, un kiosque totalement repensé dans son design que dans ses fonctionnalités a vu le jour.

Le desing

C'est la designer Matali Crasset qui a conçu ces kiosques du futur. Ils ont une toiture bombée et des façades de verre. Trois coloris sont à l'étude : vert, gris et rouge. Avant le choisir la couleur définitive, la mairie de Paris veut donner la parole aux kiosquiers mais aussi aux Parisiens. Un éclairage extérieur permettra de savoir si le lieu est ouvert ou fermé. La surface dédiée à la publicité sera réduite de 20%.

De meilleures conditions de travail pour les kiosquiers

Fini les courants d'air, la pluie et le manque de place : les nouveaux kiosques vont changer la vie des kiosquiers. Les kiosques sont chauffés. Ils sont mieux isolés et protégés de la pluie et du vent. Une caisse informatisée est prévue. Il y a des espaces de rangement. Certains seront même équipés de toilettes.

Un plan de formation sera proposé à tous les kiosquiers. Ils aborderont la vente, la gestion, la comptabilité mais aussi l'accueil touristiques et même les langues étrangères.

Des services innovants dans les kiosques de Paris

Une application permettra de géolocaliser un exemplaire de journal, de le commander et de le faire livrer dans le kiosque. Un écran sera installé dans une centaine de kiosque. Il permettra d'accéder à divers services numériques dont une cartographie interactive du quartier. Des boites aux lettres postales seront installées dans certains kiosques

Paris tient à ses kiosques

Paris est l'une des rares villes de France où le nombre de kiosques a progressé ces dix dernières années. La capitale rassemble 409 kiosques. Alors que la vente de journaux et de magazines est en baisse, la mairie de Paris a donc décidé de soutenir ses kiosquiers.

D'ici juin 2019, 360 kiosques seront renouvelés. Quarante-neuf autres, qui font partie du patrimoine, seront rénovés.