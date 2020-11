Paris : les livraisons et les ventes à emporter interdites dès 22 heures à partir de ce vendredi

Dès vendredi, certains points de vente vont devoir cesser leurs activités de vente à emporter et de livraison à partir de 22 heures à Paris. Cet arrêté préfectoral, publié ce jeudi, a pour but de réduire les "groupements de personnes" sur la voie publique, en plein confinement.

Un arrêté préfectoral a été publié, ce jeudi, pour détailler les points de vente qui vont devoir fermer à partir de vendredi 22h à Paris, à cause de "groupements de personnes" sur la voie publique en plein confinement lié à la crise sanitaire, indique un communiqué de la préfecture de police de Paris.

Dans le viseur de cet arrêté, le préfet Didier Lallement indique qu’à partir du vendredi 6 novembre, de 22h à 6h du matin, seront fermés "les activités de livraison et vente à emporter de tous les produits préparés par les restaurants et débits de boissons et les établissements flottants (péniches) au titre de leur activité de restauration et de débit de boissons", ainsi que "la vente de boissons alcooliques et leur consommation sur la voie publique."

Des "débordements" constatés

La préfecture de Police effectuera des contrôles des établissements concernés, "ainsi que des livreurs se trouvant sur la voie publique après 22h", précise le communiqué de la préfecture.

Ce constat de "débordements" est "partagé" par la maire de Paris. Plus tôt ce jeudi, Anne Hidalgo a annoncé la fermeture de certains points de vente à emporter, à cause de "débordements" constatés dans la capitale. La préfecture précise que "les échanges avec la maire de Paris ont permis de définir le cadre et le périmètre d’application de cette mesure, qui concilie les impératifs sanitaires et la nécessité de préserver l’activité d’un secteur fragilisé par la crise économique".