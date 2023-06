Paris : les migrants qui occupent une école désaffectée du XVIe arrondissement risquent d'être expulsés

Ce lundi matin, le tribunal administratif examinait le dossier de l'école Erlanger, dans le XVIè arrondissement, occupée illégalement par 600 jeunes migrants soutenus par quatre associations, Utopia 56, Les Midis de Mie, Timmy, et Tara. La mairie réclame leur expulsion.

Les conditions d'hébergement de ces mineurs sont extrêmement difficiles. "**C'est même totalement invivable. Les conditions sont insalubres. C'est de la survie. Les jeunes dorment à même le sol, sur des cartons qu'on leur fourni, sous des tentes pour ceux qui sont à l'extérieur" explique Nathan Lequeux, coordinateur du projet de l'occupation de l'école Erlanger, et membre d'Utopia 56.

Ils n'ont pas d'eau, ni d'électricité. "Pour l'électricité, nous avons un générateur à essence pour charger leur téléphone et faire chauffer un peu d'eau. Pour l'eau courante, la mairie de Paris a installé des robinets dans la rue" détaille Nathan Lequeux. Des toilettes de chantier et des urinoirs ont été installés dans la cour principale. Il y a aussi des tensions, et "c'est logique" précise encore Nathan Lequeux, avant d'ajouter que "c'est un peu comme un collège ou un lycée. où il y a forcément des tensions qui peuvent éclater. mais avec le facteur en plus qu'ils sont dans une situation extrêmement précaire et difficile".

Les jeunes migrants, âgés entre 15 et 17 ans, dorment à même le sol © Radio France - Laurent Borde

Un accueil plutôt favorable

Roger, un guinéen de 16 ans arrivé vendredi dernier après un long périple via l'Italie, a le sourire, pourtant il explique que "la manière, dont on passe la nuit, on ne mange pas bien, on ne dort pas bien. On n'est pas à l'aise ici quand même". Sékou est à ses côtés. ce jeune guinéen de 14 ans a lui aussi le sourire malgré tout. Il ne rêve que d'une chose : "pouvoir étudier, avoir des amis, des bons potes, un logement, et une vraie vie aussi..."

La plupart des riverains de ce quartier très chic sont plutôt favorables à cet accueil. "Ils sont plutôt calmes. Ce sont des jeunes. Il faut les aider" estime Inès. De son côté, Nicolas précise que "ce n'est absolument pas un problème. On les a aidés tant qu'on pouvait à leur arrivée". En revanche, David n'est pas du même avis. en expliquant que "les gens ne les acceptaient pas forcément bien. Il y a des nuisances sonores et la population est habituée au calme. En ce qui me concerne, ce qui me gêne le plus, c'est qu'on ne trouve pas de solution pour ces gens qui sont là depuis plus de deux mois et qui vient dans des conditions horribles", Sylvie conclut en disant que "c'est une bonne chose. Au moins, au lieu d'être dans la rue, ils sont à l'abri".

En attente de la décision du tribunal

Avec l'arrivée de la coupe du monde de rugby et des JO, de plus en plus de migrants vont être expulsés de Paris. Pour le coordinateur du projet de l'occupation de l'école Erlanger, "c'est totalement inadmissible d'invisibiliser les gens comme ça. Faire comme si ces gens n'existaient pas; Organiser une grande fête populaire internationale et cacher la misère, faire abstraction de ces gens, c'est scandaleux et horrible".

En attendant ces échéances, le tribunal administratif doit rendre sa décision le 30 juin. S'il ordonne les expulsions, les associations et les migrants auront un mois pour évacuer les lieux. Mais Utopia 56 et les autres associations ne comptent pas en rester là. Ils pensent déjà à occuper un autre endroit désaffecté si cela est nécessaire.