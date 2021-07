Paris : 500 motards manifestent contre la fin de la gratuité de stationnement dans la capitale

La réforme du stationnement à Paris va être présentée à la séance du Conseil de Paris, qui débute ce 6 juillet. La mairie va notamment annoncer l'augmentation des tarifs de stationnement automobile pour les visiteurs. Et petite révolution : les deux roues motorisés aussi vont casquer ! Le stationnement sera désormais payant, à 50% de ce que paient les voitures. 500 motards ont protesté ce dimanche depuis la Porte Dauphine jusqu'à l'Hôtel de Ville.

Un tarif à 3 euros par heure dans les arrondissements du centre

Pour eux cette mesure va pénaliser les travailleurs. "C'est impensable cette réforme", déplore Denis, qui vient travailler chaque jour à la Tour Eiffel depuis Anthony (Hauts-de-Seine). Avec un tarif à 3euros/heure, il pense devoir payer le tarif exorbitant de "300 à 400 euros par mois juste pour avoir ma moto dans la rue sans aucune sécurité", même en prenant l'abonnement “Pass 2RM”. Pour 90 euros par mois dans les arrondissements centraux, il offre un tarif horaire avantageux (1,20 euro de l’heure). Jean-Jacques lui aussi travaille dans un restaurant parisien. Cet habitant d'Argenteuil (Val d'Oise) n'envisage pas de faire sans moto : "les transports en commun ne sont pas adaptés. Je finis à 2h30 du matin. A cette heure là les trains de banlieue ne circulent plus. Comment je fais ? "

"On optimise aussi beaucoup l'espace public"

"Sur un deux-roues motorisé, on est à un, maximum deux, et le véhicule est rempli. Les gens qui viennent en voiture sont parfois tout seul dans un véhicule de 4 à 6 places. Donc on optimise aussi beaucoup l'espace public", souligne Jean Marc Belotti, président de la Fédération des motards en Colère pour Paris et le petite couronne. Il comprend d'autant moins cette mesure que d'après lui, "comme on n'est pas soumis aux bouchons, on va rouler beaucoup moins qu'une voiture pour une même distance. Donc on est moins polluants"

Avec cette mairie espère récolter entre 20 et 25 millions d'euros de recettes supplémentaires chaque année.