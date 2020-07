Paris : les ophtalmologistes alertent sur la projection de gel hydroalcoolique dans les yeux des enfants

C'est un phénomène qui n'est pas aperçu depuis la crise du covid-19. Les distributeurs de gel hydroalcoolique un peu partout aux arrêts de bus, dans les centres commerciaux, à pression via une pédale. Situé à 1 m du sol en général, soit à hauteur d'enfant, leurs projections peuvent avoir des conséquences néfastes lorsqu'elles arrivent dans les yeux des enfants. Depuis quelques jours, l'hôpital de la fondation Rothschild dans le 19e arrondissement de Paris reçoit des enfants qui présentent des lésions oculaires à cause de ces gels.

Rincer avec du sérum physiologique ou de l'eau

"Ma fille a reçu justement des projections de gel sur son visage. Le jet était pas droit, ça a éclaboussé, j'ai eu très peur, c'est venu tout proche de l'oeil", témoigne Johanna croisé dans le 19e arrondissement. Depuis cette expérience, Johanna s'est rendu compte que prendre du gel hydroalcoolique peut être dangereux. "Il y a des endroits aussi par exemple dans les magasins où ils vous imposent de mettre du gel et pour les enfants aussi et c'est très liquide, on dirait même de l'eau et je trouve ça dangereux", poursuit-elle.

Il faut rincer idéalement avec du sérum physiologique que l'on peut trouver en pharmacie ou de l'eau pendant au moins une demi-heure - Damien Gatinel, chef de service en ophtalmologie à l'hôpital de la fondation Rothschild

"Ces lésions peuvent provoquer une ulcération superficielle de la cornée qui peut secondairement provoquer des sur infections, provoquer des baisses de vision et qu'il faut traiter rapidement", explique le docteur Damien Gatinel à France Bleu Paris, chef de service en ophtalmologie à l'hôpital de la fondation Rothschild. Mais pas de panique si votre enfant reçoit des projections. "Il faut rincer idéalement avec du sérum physiologique que l'on peut trouver en pharmacie ou de l'eau pendant au moins une demi-heure. Si les yeux continuent d'être rouge, il faut absolument consulter un ophtalmo ou aller aux urgences", renchérit Damien Gatinel.

Pour lui, il faudrait qu'il y ait des messages de prévention et de précaution sur les distributeurs de gel hydroalcoolique. "Et si les parents doivent désinfecter les mains de leurs enfants, ils peuvent par exemple leur demander de fermer les yeux ou de tourner la tête lorsqu'ils appuieront sur la pression".