Paris : les pierres de la voûte de Notre Dame sont arrivées

C'est une opération délicate et un évènement historique. Ce vendredi matin, près de 15 tonnes de pierres ont été hissées en deux fois sur les berges aux abords de Notre Dame pour la reconstruction des arcs de la voûte de la croisée du transept qui s'est écroulée lors de l'incendie du 15 avril 2019.

Arrivées aux alentours de 8h le long de la promenade Maurice Carême, juste devant Notre-Dame, les pierres ont été acheminées directement par la Seine depuis Gennevilliers où elles ont été minutieusement taillées pendant plusieurs mois pour que la reconstruction soit fidèle à l'originale, située au moyen-âge.

Une barge de 50 mètres de long et une grue de 80 mètres pour les pîerres

Ces pierres ont été extraites d'une carrière située dans les Hauts-de-France. "Elle a été choisie pour ses caractéristiques physico-chimiques et de teinte également" explique Philippe Jost, directeur général délégué de l'Etablissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Posées sur une barge de 50 mètres de long, 6 mètres de larges, et capable de transporter plus de 276 tonnes, les pierres ont d'abord dû être attachées à une grue tour de 80 mètres de hauteurs. Petite alerte dès le début, la grue n'était pas assez longue. Il a fallu rallonger la chaîne de 6 mètres pour atteindre la Seine.

Les pierres sont arrivées aux environs de 8h ce vendredi matin, devant Notre-Dame © Radio France - Laurent Borde

Les opérations ont commencé une quarantaine de minutes plus tard. Enveloppée dans une sorte d'énorme sac blanc, les premières pierres ont été hissées délicatement, accrochées à une sorte de trapèze géant, avant d'être lentement posées devant Notre-Dame.

Le transport fluvial privilégié

"C'est un moment important car le drame de 2019 a bouleversé bien au delà des frontières, à Paris, en France, et dans le monde entier, et c'est très important que nous puissions restituer la cathédrale à tous ceux qui l'aiment, rapidement et maintenant c'est dans moins de deux ans" précise Philippe Jost.

Afin de reconstituer les conditions de construction d'époque, les matériaux arrivent par la Seine. "Le transport fluvial est le plus agréable, le plus respectueux de l'environnement et le plus agréable pour les Parisiens et les Parisiennes. Nous encourageons l'approvisionnement du chantier par la Seine", précise Philippe Jost.

Pour Antoine Berbain, directeur général délégué de Haropa Port Paris, la société qui gère notamment tous les ports parisiens, c'est une évidence puisque "le transport fluvial a naturellement été utilisé pour la construction de Notre-Dame il y a fort longtemps et il est assez normal de le réutiliser maintenant car c'est probablement la meilleure façon d'apporter les matériaux sur le chantier et d'entrer dans la ville sans aucune gêne sur la voirie, pour les Parisiens".

"C'est un chantier historique" (Philippe Jost)

La suite du chantier va aussi se poursuivre via la Seine puisque les fermes, de grands triangles en bois qui sont alignés et qui constituent ensemble la charpente, notamment celle des deux bras du transept, doivent aussi arriver par barge, au printemps.

"En 2023, les Parisiens vont voir de belles choses s'élever dans le ciel de Paris. Les charpentes, et la flèche, en bois de chêne, qui sera montée à blanc dans les ateliers de charpentiers en Lorraine, arrivera désassemblée et sera montée poutre par poutre. En revancher, la flèche n'arrivera peut-être pas par la Seine " précise Philippe Jost.

A la question de savoir si le chantier peut-être qualifié d'historique, le directeur général délégué de l'Etablissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris répond qu'"une restauration de cette envergure sur la cathédrale et la réouverture de la cathédrale entièrement nettoyée qui aura retrouvé la splendeur de ses décors, c'est effectivement historique".