Paris, Île-de-France, France

Le centre de Paris sera piéton un dimanche par mois à partir de 7 octobre 2018. Une zone "Paris Respire" va être mise en place dans le 1er, 2e, 3e et 4e arrondissement de la capitale. La maire de Paris l'a annoncé ce vendredi.

Anne Hidalgo s'était engagée à dédier le centre de Paris aux circulations douces et aux transports collectifs, rappelle la Mairie de Paris. C'était une "mesure très attendue par les habitants", souligne la maire dans un communiqué.

La municipalité a travaillé avec la préfecture de police, les maires d'arrondissement et les associations de quartiers, précise Anne Hidalgo. La majorité des rues de ces arrondissements seront concernées. Les grands axes comme "le boulevard Sébastopol et les quais hauts" seront épargnés et "resteront ouverts à la circulation des automobiles", ajoute Christophe Najdovski, adjoint chargé des transports à la Mairie.

Jusqu'à présent le dispositif "Paris respire" concerne 20 quartiers de la capitale répartis dans les différents arrondissements. Dans ces quartiers, le week-end et les jours fériés, les rues sont interdites à la circulation automobile.